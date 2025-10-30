חשבון ה-X בפרסית המזוהה עם המוסד ממשיך להטריל את משטר האייתוללות, כאשר הערב (חמישי) בחר ללעוג למנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, שעל פי ההודעה אנשיו משקרים אותו כי "הכל מצוין – ההגנה האווירית במקום, המשגרים מוכנים ולמדינה יש יכולות מלאות. זאת בזמן ששמי איראן פתוחים וחסרי הגנה".

בהודעה שפורסמה הערב נכתב: "סוכנינו בזירה מדווחים כי מר חג'אזי ופאכפור (מפקדי משמרות המהפכה) אינם מעדכנים את האדם שהם מכנים "המנהיג" ומקבלים החלטות באופן עצמאי".

על פי ההודעה, "הם הקימו דירקטוריון חלופי. הם אומרים ל"מנהיג" שהכל מצוין – ההגנה האווירית במקום, המשגרים מוכנים ולמדינה יש יכולות מלאות. זאת בזמן ששמי איראן פתוחים וחסרי הגנה. לידיעתו של מר חמינאי".

לפני כשבוע וחצי חשבון ה-X המזוהה עם המוסד פרסם כי המנהיג של איראן אינו כשיר עוד לתפקידו. בציוץ לא נכתב במפורש שמו של חמינאי, אולם לרבים ברור שהכוונה אליו.

"מי שקורא לעצמו "מנהיג" הוא חסר תועלת כמעט לחלוטין", נכתב, "ואינו מסוגל למלא את תפקידיו. הוא לא מסוגל להתרכז יותר מ-10 דקות. הוא איבד לחלוטין את היכולת להבין את עצמו ולהתחבר למציאות".

עוד הוסיפו: "איראן מנוהלת על ידי צוות יועצים שלה. אין מנהיג, אין פוליטיקה, אין מדינה. אבדו מושכות העניינים. כל אחד הולך בדרכו וכל מה שהוא עושה הוא הוא עושה מה שהוא רוצה".