כיכר השבת
השטן הגדול

יום הניצחון בטהראן: איראן מציינת 46 שנים לכיבוש השגרירות האמריקאית | צפו

איראן ציינה את יום השנה לכיבוש השגרירות האמריקאית בטהראן (1979) | המנהיג עלי חאמנאי ניצל את ההזדמנות כדי לדחות באופן מוחלט כל אפשרות לנורמליזציה או שיתוף פעולה עתידי עם וושינגטון (העולם הערבי)

הצעדה באיראן מול השגרירות של ארה"ב

איראן ציינה בטקסים ובצעדות המוניות את יום השנה לכיבוש שגרירות בטהראן על ידי סטודנטים מהפכנים ב-4 בנובמבר 1979. המשטר האיסלאמי רואה ביום זה סמל מתמשך להתנגדות האומה האיראנית נגד "היוהרה העולמית" והדומיננטיות האמריקאית, ומציין אותו כיום המאבק באימפריאליזם.

האירועים המרכזיים התקיימו בצל הצהרתו החריפה של המנהיג העליון, עלי חאמנאי, אשר נפגש עם סטודנטים וסגר את הדלת בפני כל יוזמה פוטנציאלית לנורמליזציה של היחסים בין הרפובליקה האסלאמית לארה"ב. חאמנאי קבע כי שיתוף פעולה בין טהראן לוושינגטון "אינו אפשרי" כל עוד ארה"ב ממשיכה לתמוך בישראל, מחזיקה בבסיסים צבאיים במזרח התיכון ומתערבת בענייני האזור.

לדברי חאמנאי, הסכסוך בין הצדדים "אינו טקטי או זמני, אלא הוא סכסוך מהותי במקור וזהות", הנובע מ"ניגוד אינטרסים" בין שתי הגישות – האמריקאית והאיראנית. הוא דחה את הרעיון שהסיבה לעוינות האמריקאית היא הסיסמה "מוות לאמריקה", וטען כי זו "סילוף ההיסטוריה", וקרא לנוער האיראני להמשיך ולשאת את הסיסמה במשמעותה האמיתית.

חיל משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC) פרסם הצהרה שבה תיאר את השגרירות האמריקאית בטהראן כ"מאורת ריגול" שהייתה למעשה תחנת CIA עם משימות מודיעין ומבצעיות, ולא משימה דיפלומטית. במסגרת זו, טען ה-IRGC כי דיפלומטיה אמריקאית משמשת ככיסוי ל"חדירה, הונאה, חתרנות ואיסוף מודיעין כדי להכות ברגע הנכון".

ב-4 בנובמבר 1979 צרו מאות סטודנטים איראנים על שגרירות ארצות הברית בטהראן, בעקבות קריאה של המנהיג החדש של איראן, האייתוללה רוחאללה ח'ומייני, לפגוע באינטרסים אמריקניים וישראליים.

חאמנאי הגן שוב על כיבוש השגרירות, אותו הוא מכנה "יום הגאווה והניצחון" ו"יום חשיפת הזהות האמיתית של הממשלה האמריקאית המתנשאת". הוא הסביר כי הבעיה האמיתית עם ארה"ב החלה כבר עם ההפיכה ב-1953 שנתמכה על ידי ארה"ב, ולא בכיבוש השגרירות ב-1979. לטענתו, כיבוש השגרירות חשף "קנוניה גדולה וסכנה אמיתית שאיימה על המהפכה".

מבנה השגרירות האמריקאית לשעבר בטהראן, המכונה על ידי משמרות המהפכה "מאורת ריגול", הוסב למוזיאון. הרשויות האיראניות הפכו את המבנה הראשי של השגרירות שמשתרעת על שטח של 50 אלף מטר מרובע – למוזיאון בשנת 2016.

המוזיאון מנוהל על ידי משמרות המהפכה (IRGC), ובתוך המבנה הקירות מלאים בסיסמאות נגד ארצות הברית. המבנה שומר על עדויות לאירוע הפריצה שאירע ב-4 בנובמבר 1979. אחד החלקים החשובים במוזיאון הוא "החדר השקוף" הנמצא בקומה השנייה; לפי מנהלי המוזיאון, חדר זה, שהיה משרד השגריר האמריקאי, שימש לעריכת פגישות סודיות בתקופת פעילות השגרירות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר