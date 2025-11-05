הסרטון שהביא למותו ( צילום: רשתות איראניות )

ברקע הסערה באיראן לאחר מותו של צעיר בשם אמיד סרלק, שעות בלבד לאחר שפרסם סרטון ברשת נגד המנהיג העליון עלי חמינאי, משרד החוץ האמריקני פרסם הודעת גינוי למשטר האיראני על הרג הצעיר אותה כינה "דוגמה נוספת לדיכוי האכזרי של התנגדות מצד המשטר האיראני".

בהודעת משרד החוץ האמריקני נכתב: "ארצות הברית מגנה בחריפות את מותו הטרגי של אומיד סרלק, צעיר איראני שגופתו נמצאה מחוררת בכדורים בעיר אליגודרז זמן קצר לאחר שפרסם הודעה אנטי-משטרית ברשתות החברתיות. בעוד שהרשויות המקומיות טוענות שמותו היה אובדני, העיתוי והנסיבות החשודות סביב האירוע מצביעים בחוזקה על מעורבות המשטר". עוד נכתב כי "זוהי דוגמה נוספת לדיכוי האכזרי של התנגדות מצד המשטר האיראני ולקמפיין המתמשך שלו להשתיק את אלה שמעזים לדבר נגדם. ארצות הברית עומדת איתן לצד העם האיראני במאבקו לצדק, כבוד וחופש".

הודעת משרד החוץ האמריקני ( צילום: עמוד ה-X של המשרד )

כזכור, סרלאק, צעיר ממחוז לורסתאן, נמצא מת באופן חשוד לאחר שהעלה סרטון מחאה לרשתות החברתיות בו הוא נראה מחזיק פוסטר של המנהיג העליון עלי חמינאי, כשברקע מושמע קולו של השאה האחרון, מוחמד רזא פהלווי, שברח לגלות במהלך מהפכת 1979. סרלאק אז שרף את הפוסטר – מעשה שנחשב עבירה חמורה תחת משטר האייתולות.

"מוות לאנשי הדת. עד מתי עוני, עד מתי השפלה. עכשיו זה הזמן להראות את עצמך בחור צעיר ולהוכיח את עצמך", כתב הצעיר האיראני באינסטגרם.

המשטרה המקומית הודיעה כי סרלאק "שם קץ לחייו באמצעות אקדח", אך לא סיפקה ראיות תומכות או פרטים נוספים על נסיבות האירוע. על פי דיווחים איראניים, גופתו של הצעיר אותרה ברכבו. עוד דווח כי לצידו הונח כלי נשק. אך גולשים ופעילים באיראן ומחוצה לה מיהרו להטיל ספק בגרסה הרשמית.

לפי דיווחים מקומיים, הרשויות סרבו למסור את גופת סרלאק למשפחתו, ואף לחצו עליהם לתמוך בגרסת המשטר. סרטונים מההלוויה שפורסמו ברשתות הראו קהל מתאסף כשהוא צועק "מוות לחמינאי" ו"מוות לדיקטטור".

לאחר מותו, מתנגדי משטר - באיראן ובעולם - החלו להצטלם כשהם שורפים את תמונתו של חמינאי, מהלך שהפך לטרנד עולמי עם עשרות רבות של תיעודים שכאלה שעלו לרשת.