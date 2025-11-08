כיכר השבת
"המרגלים הודו"

החות'ים: תפסנו רשת ריגול משותפת ל-CIA המוסד והמודיעין הסעודי שפעלה מסעודיה

החות'ים טענו היום כי חשפו רשת ריגול משותפת ל-CIA, המוסד, אמ"ן והמודיעין הסעודי, ועצרו את חבריה | לטענת החות'ים, בסיסו של "חדר המבצעים" של הרשת הזו היה בסעודיה, ויצר תאים קטנים רבים שפעלו עצמאית על אדמת תימן - אך כולם היו מקושרים אליו (העולם הערבי)

רשת הריגול שנתפסה, לטענת החות'ים (צילום: החות'ים)

משרד הפנים של החות'ים טען היום (שבת) כי "נחשפה רשת מרגלים שמזוהה עם ה-CIA, המוסד הישראלי והמודיעין הסעודי". החות'ים טענו כי עצרו כמה גורמים. לפי המורדים, חדר המבצעים שנחשף סיפק לתאי הריגול ציוד וכלים מתקדמים עבור מעקב, וחבריו אומנו ועברו הכשרה על-ידי קצינים אמריקנים, ישראלים וסעודים על אדמת סעודיה.

בחדר המבצעים, כך נטען, היו גורמים מאמ"ן ומהמוסד. חברי הרשת אומנו, לטענת , בידי קצינים אמריקנים, ישראלים וסעודים על אדמת הממלכה השכנה לתימן.

החות'ים מאשימים כי חברי הרשת עקבו אחר תשתיות בתימן וניסו לחשוף מבנים צבאיים וביטחוניים, בהם אתר ייצור נשק ואתרי שיגור טילים בליסטיים וכטב"מים. הם אספו מידע ועקבו אחר מנהיגים אזרחיים, מפקדים צבאיים וביטחוניים, וגם אחר המפקדות שלהם ופעילותן.

בסרטונים שפרסמו החות'ים הוצגו כמה מחברי החוליה מודים במעשיהם, ונראה כי הם מקריאים מסרים שהוכתבו להם. ה"מרגלים" מודים, בין השאר, שקיבלו קורסי הכשרה "בינלאומיים ומקומיים" במהלך העבודה, ונסעו ממקום למקום. לטענת החות'ים, העדויות שמסרו המרגלים חושפות שיטות גיוס מודיעין באמצעות "ארגונים ופעילות הומניטרית" על אדמת תימן, תוך "שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ויישומים מוצפנים".

לפי הודעת משרד הפנים החות'י, על האזרחים בתימן "להישאר ערניים לתנועות האויב, המכוונות לחזית הפנימית ומנסות לערער את הביטחון והיציבות ואת הפעולות הצבאיות התומכות בעזה".

