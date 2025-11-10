אחרי שתי פגישות מדיניות בשולי פסגות ועצרות בעולם, נשיא סוריה אחמד א-שרע נפגש הערב (שני) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן. בפגישה לפי הדיווחים משתתפים גם מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח האמריקני לסוריה תומאס ברק.

בניגוד למפגשים שעורך טראמפ עם מנהיגים אחרים מהעולם, הפעם א-שרע לא תועד מגיע מהכניסה הראשית, וצולם רק מבעד לגדר המתחם כשהגיע דרך כניסה צדדית. גם לחדר הסגלגל עצמו, כפי שטראמפ נוהג לעשות לעיתים קרובות, לא הוכנסו עיתונאים כדי לסקר את תחילת המפגש.

הממשל האמריקאי תיאר את הביקור כ"צעד היסטורי" שסולל את הדרך לבחינת האפשרות להחזיר את דמשק למסלול הדיפלומטי לאחר יותר מעשור של מלחמה ובידוד, כך דווח ב"פוקס ניוז". בכיר בממשל האמריקאי אמר כי הביקור יתמקד בשיתוף פעולה במאבק בטרור, פיתוח כלכלי וקידום שלום וביטחון אזוריים.

על פי אותו גורם רשמי, סוריה צפויה להכריז במהלך הביקור על הצטרפותה הרשמית לקואליציה הבינלאומית במטרה להביס את ארגון "המדינה האסלאמית", ולהפוך לחברה ה-90 בקואליציה עולמית זו, במהלך שוושינגטון תיארה כ"מכריע בסגירת תיק הטרור באזור" ו"לעצירת זרם הלוחמים הזרים".

הגורם הוסיף כי משרדי האוצר, המדינה והמסחר של ארה"ב יפרסמו הצהרה משותפת על הסרת חלק מהמגבלות הכלכליות והבהרת מנגנוני הציות למשקיעים, וציין כי ארצות הברית תאפשר את פתיחה מחדש של השגרירות הסורית בוושינגטון במטרה "לחזק את התיאום בנושאים ביטחוניים, לוחמה בטרור וכלכליים".

הוא אישר כי הממשל החליט להשעות את יישום "חוק קיסר" (חוק אמריקני שהטיל סנקציות על משטר אסד) למשך 180 יום, תוך שהוא קורא לקונגרס לבטל אותו לצמיתות "כדי לסלול את הדרך לצמיחה כלכלית", והסביר כי ממשל טראמפ "תומך בביטול מוחלט של החוק בהתאם למדיניות הנשיא לסיום הסנקציות וליצירת סביבת השקעות חדשה בסוריה".