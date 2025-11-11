גורם בכיר במשרד האוצר האמריקאי, ג'ון ק. הארלי, הגיע לביקור בביירות והבהיר כי ארצות הברית דוחקת בפקידים הלבנונים לפעול בנחרצות נגד מימון חיזבאללה.

הארלי מסר: קיים "חלון הזדמנויות" קריטי לבחירות לפרלמנט שיתקיימו במאי 2026. מטרת הלחץ היא למנוע מהארגון, שהפגין כוח רב בבחירות המוניציפליות האחרונות, לתרגם שפע כלכלי לרווח פוליטי.

למרות הקשיים הכלכליים והמשבר האקולוגי כולל מצוקת מים קשה באיראן, איראן הצליחה להזרים לחיזבאללה כמיליארד דולר במהלך השנה האחרונה. ארצות הברית מעריכה כי הארגון מנסה להכניס מיליארד דולר נוספים ללבנון עד סוף השנה הנוכחית. כספים אלה מוברחים כמזומן וזהב במזוודות, בין היתר דרך מוקדי מעבר כגון טורקיה ואיחוד האמירויות.

הדרישה האמריקאית העיקרית מכוונת לחסל את "אל-קרד אל-חסן". מוסד המוגדר רשמית כמוסד צדקה, מתפקד כ"בנק צללים" המאפשר לחיזבאללה להתחמק מעיצומים. הארלי קרא לרשויות בביירות להגיש תביעות פליליות נגד אלה המשתמשים בגוף זה למימון הארגון ולהקשיח את הפיקוח על זרמי הכסף.

לפי ההערכות האמריקאיות, חנק המימון האיראני הוא המפתח שיאפשר לחיזבאללה להתפרק מנשקו, צעד שהממשל האמריקאי מציג כצעד הכרחי כדי ש"העם הלבנוני יוכל לקבל את מדינתו בחזרה".

ללא פירוק הנשק, מזהירים האמריקאים, מימון בינלאומי לשיקום דרום לבנון יישאר מוקפא וההבטחות לשיקום הכלכלי והחברתי יתקעו במקום.