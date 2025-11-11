כיכר השבת
בנק הצללים

למרות הסנקציות: איראן העבירה מיליארד דולר לחיזבאללה במהלך השנה האחרונה

במהלך השנה האחרונה הצליחה איראן להזרים לחיזבאללה כמיליארד דולר | על אף הסנקציות הקשות והמשבר הכלכלי שפוקד את המדינה, מוברחים הכספים במזומן ובזהב דרך מוקדים בינלאומיים, ביניהם טורקיה ומחזקים את הארגון (העולם הערבי)

עלי חמינאי (צילום: מתוך הטוויטר של חמינאי)

גורם בכיר במשרד האוצר האמריקאי, ג'ון ק. הארלי, הגיע לביקור בביירות והבהיר כי ארצות הברית דוחקת בפקידים הלבנונים לפעול בנחרצות נגד מימון .

הארלי מסר: קיים "חלון הזדמנויות" קריטי לבחירות לפרלמנט שיתקיימו במאי 2026. מטרת הלחץ היא למנוע מהארגון, שהפגין כוח רב בבחירות המוניציפליות האחרונות, לתרגם שפע כלכלי לרווח פוליטי.

למרות הקשיים הכלכליים והמשבר האקולוגי כולל מצוקת מים קשה ב, איראן הצליחה להזרים לחיזבאללה כמיליארד דולר במהלך השנה האחרונה. ארצות הברית מעריכה כי הארגון מנסה להכניס מיליארד דולר נוספים ל עד סוף השנה הנוכחית. כספים אלה מוברחים כמזומן וזהב במזוודות, בין היתר דרך מוקדי מעבר כגון טורקיה ואיחוד האמירויות.

הדרישה האמריקאית העיקרית מכוונת לחסל את "אל-קרד אל-חסן". מוסד המוגדר רשמית כמוסד צדקה, מתפקד כ"בנק צללים" המאפשר לחיזבאללה להתחמק מעיצומים. הארלי קרא לרשויות בביירות להגיש תביעות פליליות נגד אלה המשתמשים בגוף זה למימון הארגון ולהקשיח את הפיקוח על זרמי הכסף.

לפי ההערכות האמריקאיות, חנק המימון האיראני הוא המפתח שיאפשר לחיזבאללה להתפרק מנשקו, צעד שהממשל האמריקאי מציג כצעד הכרחי כדי ש"העם הלבנוני יוכל לקבל את מדינתו בחזרה".

ללא פירוק הנשק, מזהירים האמריקאים, מימון בינלאומי לשיקום דרום לבנון יישאר מוקפא וההבטחות לשיקום הכלכלי והחברתי יתקעו במקום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר