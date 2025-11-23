כיכר השבת
המשפט נמשך שבועיים

אחרי חיסול הבכירים: 18 בני אדם נידונו למוות בגין שיתוף פעולה עם ישראל

בית המשפט בבירת תימן צנעא, הנתונה לשליטת המורדים החות'ים, גזר עונש מוות על 18 אזרחים מקומיים, לאחר שהורשעו בסיוע מודיעיני לישראל, סעודיה, בריטניה וארצות הברית (העולם הערבי)

מחבלים חות'ים (צילום: מהרשתות הערביות)

בית המשפט בבירת תימן , הנתונה לשליטת , גזר אתמול (שבת) עונש מוות על 18 אזרחים מקומיים, לאחר שהורשעו בסיוע מודיעיני לישראל, סעודיה, בריטניה וארצות הברית. שני נאשמים נוספים קיבלו עונשי מאסר של עשר שנים.

רועי קייס דיווח ב'כאן 11' כי לפי פסיקת בית המשפט, ההוצאה להורג תבוצע בירי, לעיני הציבור, וזאת כדי להרתיע אחרים מלשתף פעולה עם מדינות אחרות.

הנידונים למוות הואשמו בכך שסיפקו מידע שהקל על זיהוי מטרות הקשורות למורדים החות'ים, לרבות מיקומם של בכירים בארגון. ההליך המשפטי ארך כשבועיים בלבד.

לפי הדיווחים הקודמים, לאחר התקיפות של ישראל, בהן חוסלו בכירים חות'ים, גברה תחושת אי הביטחון בקרב ההנהגה החות'ית, שהעריכה כי מערכות הביון המערביות הצליחו לחדור לעומק מנגנוני ההגנה שלהם. התוצאה, לפי אותם מקורות, הייתה טלטלה ניכרת במערכי הביטחון, הטכנולוגיה והשליטה הצבאית של החות'ים.

בעקבות כך, החות'ים החמירו את הפיקוח על התושבים, והפעילו צעדים אגרסיביים למניעת זליגת מידע או תיעוד של האזורים שנפגעו.

החות'ים אף פרסמו אזהרות חמורות נגד כל מי שיספק מידע החוצה - פעולה שתיחשב "שיתוף פעולה עם האויב". כחלק מהמהלכים, בוצעו מעצרים נרחבים במספר אזורים במדינה.

בתחילת החודש הודיע משרד הפנים החות'י כי נחשפה רשת ריגול שפעלה מטעם חמ"ל משותף של המודיעין האמריקני, המוסד הישראלי והמודיעין הסעודי, כאשר מרכז פעילותה מוקם בסעודיה. לפי ההודעה, הרשת יצרה תאי ריגול מקומיים, חימשה והכשירה אותם, ואלה מסרו מידע על אתרים שהותקפו על ידי ישראל וארה"ב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
כמה פעמים צריך להודות ״שלא עשני גוי״
בני
1
מתי בישראל ישכילו לשפוט ככה מחבלים... מתי???
פצר

