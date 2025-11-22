כיכר השבת
ללא מפקדים

חשיפה מדאיגה: שוטרים פלסטינים הקימו חוליית טרור

לוחם נפצע קשה במהלך המרדף אחר אחד המחבלים בשכם; הדרג הזוטר, שלפי ההערכה פעל ללא מפקדים, מעלה שאלות קשות על הפיקוח ברש"פ; המחבל הרביעי הסגיר את עצמו בעקבות לחץ מסיבי (צבא וביטחון)

תיעוד מפעילות צה"ל ביו"ש (צילום: דובר צה"ל)

מערכת הביטחון חושפת חוליית חריגה ומדאיגה במיוחד שסוכלה בסוף השבוע בשומרון: כל ארבעת חברי החולייה, שהיו מעורבים בפיגועים, שימשו כסוהרים במשטרה הפלסטינית בדרג זוטר. כך דיווח העיתונאי ינון שלום יתח (צבא וביטחון i24)

לפי הדיווח, סדר האירועים שהוביל לסיכול החולייה:

פיגוע והמרדף: אחד מחברי החולייה ביצע פיגוע שבו פצע לוחם באזור שכם – ונמלט מהמקום. לוחמי הימ"מ פתחו במרדף אחריו וחיסלו אותו בתום המצוד.

חיסולים נוספים: שני מחבלים נוספים מהחולייה, שאף הם שימשו כסוהרים ברשות הפלסטינית, חוסלו במבצעים ממוקדים בברוקין ובמחנה הפליטים פרעה.

ההסגרה: המחבל הרביעי בחולייה הסגיר את עצמו לידי בעקבות לחץ מסיבי שהופעל עליו בימים האחרונים. ההסגרה הגיעה לאחר שהתברר כי החולייה כולה צמחה והתפתחה מתוך המשטרה הפלסטינית.

החשיפה כי חוליית הטרור הורכבה כולה מאנשי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית מעוררת זעזוע ושאלות קשות: במערכת הביטחון רואים בחומרה רבה את העובדה כי חוליה כזו הצליחה להתפתח ללא גילוי מוקדם, במיוחד בתוך גוף שאמור להיות אחראי לשמירת החוק.

יחד עם זאת, מציינים כי מדובר במחבלים בדרג זוטר וללא מפקדים, מה שמצביע על התארגנות עצמאית שמעידה על חלחול הטרור לשורות הרש"פ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר