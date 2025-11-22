חשיפה מדאיגה: שוטרים פלסטינים הקימו חוליית טרור

מערכת הביטחון חושפת חוליית טרור חריגה ומדאיגה במיוחד שסוכלה בסוף השבוע בשומרון: כל ארבעת חברי החולייה, שהיו מעורבים בפיגועים, שימשו כסוהרים במשטרה הפלסטינית בדרג זוטר. כך דיווח העיתונאי ינון שלום יתח (צבא וביטחון i24)

לפי הדיווח, סדר האירועים שהוביל לסיכול החולייה:

פיגוע והמרדף: אחד מחברי החולייה ביצע פיגוע שבו פצע לוחם באזור שכם – ונמלט מהמקום. לוחמי הימ"מ פתחו במרדף אחריו וחיסלו אותו בתום המצוד.

חיסולים נוספים: שני מחבלים נוספים מהחולייה, שאף הם שימשו כסוהרים ברשות הפלסטינית, חוסלו במבצעים ממוקדים בברוקין ובמחנה הפליטים פרעה.

ההסגרה: המחבל הרביעי בחולייה הסגיר את עצמו לידי צה"ל בעקבות לחץ מסיבי שהופעל עליו בימים האחרונים. ההסגרה הגיעה לאחר שהתברר כי החולייה כולה צמחה והתפתחה מתוך המשטרה הפלסטינית.

החשיפה כי חוליית הטרור הורכבה כולה מאנשי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית מעוררת זעזוע ושאלות קשות: במערכת הביטחון רואים בחומרה רבה את העובדה כי חוליה כזו הצליחה להתפתח ללא גילוי מוקדם, במיוחד בתוך גוף שאמור להיות אחראי לשמירת החוק.

יחד עם זאת, מציינים כי מדובר במחבלים בדרג זוטר וללא מפקדים, מה שמצביע על התארגנות עצמאית שמעידה על חלחול הטרור לשורות הרש"פ.