לקראת פיצוץ?

ברקע גל החיסולים בלבנון: הקמפיין החדש של חיזבאללה לתושבים | כך זה נראה

ברקע גל החיסולים בקרב מחבלי ומפקדי ארגון הטרור חיזבאללה, שהתעצם בימים האחרונים, בארגון הטרור יצאו הערב בקמפיין לאנשי הארגון ותושבי המדינה שלא לתעד זירות תקיפה ישראליות כדי לא לסייע ל'אויב הישראלי' | הקמפיין יצא לדרך ברשתות תחת הסיסמה "אל תהיה שותף לעבירה" (העולם הערבי)

הקמפיין נגד הצילומים (צילום: חיזבאללה)

ברקע גל החיסולים ותקיפות מחסני האמל"ח והתחמושת של ארגון הטרור , שהתעצם בימים האחרונים, בארגון הטרור יצאו הערב (רביעי) בקמפיין לאנשי הארגון ותושבי המדינה שלא לתעד זירות תקיפה ישראליות כדי לא לסייע ל'אויב הישראלי'. הקמפיין יצא לדרך תחת הסיסמה "אל תהיה שותף לעבירה".

מוקדם יותר צה"ל חשף כי חיזבאללה פועל לשיקום יכולותיו בכפר בית ליף שבדרום , במה שכינה "הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בהובלת פיקוד הצפון ובשיתוף אמ״ן איתרו עשרות תשתיות טרור בשטח הכפר, לרבות מפקדות ומחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור. את אלה חיזבאללה ממקם בבתים אזרחיים של תושבי הכפר ובסמוך למבנים ומתקנים אזרחיים".

קודם לכן דובר צה"ל עדכן כי בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, הותקפו כמה מחסני אמצעי לחימה ששייכים ליחידה הרקטית של חיזבאללה בדרום לבנון. "המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית, וזו דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור באזרחי לבנון כמגן אנושי", אמרו אחרי גל התקיפות בדרום לבנון.

"טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, אזהרות מקדימות, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

