בצעד מדאיג מאוד, משמרות המהפכה הודיעו היום (ראשון) שייערכו הלילה ניסויים במספר מערכות הגנה אווירית. בהודעתם ביקשו מהאזרחים האיראנים "לא לצלם את פעילות מערכות ההגנה האווירית".

בסוף השבוע דווח על פעילות אינטנסיבית במזרח המדינה, לפיו איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים. על פי הערכות, ככל הנראה מדובר בפעילות התקפית של איראן כנגד מה שהם מגדירים כ"ארגוני טרור כורדיים", אשר אותה אירן אף מסתירה כ"תרגיל צבאי".

לפי מקורות אזוריים, השיגורים כללו מערכות טילים לטווח בינוני שהופעלו מתוך מחוזות במרכז איראן. מוקדי הפגיעה המדויקים טרם פורסמו, אך ישנם דיווחים על פגיעות בשטחים הרריים במזרח איראן.

בכירי ביטחון באזור מציינים כי מדובר בחלק מגל תקיפות רחב יותר שמבצעת איראן בשבועות האחרונים, במטרה לבלום את מה שהם מתארים כ-"פעילות בדלנית כורדית". איראן מסתירה את הפעילות הצבאית כחלק ממה שהם מגדירים כתרגיל של חיל האוויר במזרח המדינה.