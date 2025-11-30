כיכר השבת
מה הם מכינים?

מדאיג: משמרות המהפכה הודיעו שייערכו הלילה ניסויים במערכות הגנה אווירית 

משמרות המהפכה הודיעו היום שייערכו הלילה ניסויים במספר מערכות הגנה אווירית | בהודעתם ביקשו מהאזרחים האיראנים "לא לצלם את פעילות מערכות ההגנה האווירית" | בסוף השבוע דווח על פעילות אינטנסיבית במזרח המדינה, לפיו איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים (העולם הערבי)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בצעד מדאיג מאוד, משמרות המהפכה הודיעו היום (ראשון) שייערכו הלילה ניסויים במספר מערכות הגנה אווירית. בהודעתם ביקשו מהאזרחים האיראנים "לא לצלם את פעילות מערכות ההגנה האווירית".

בסוף השבוע דווח על פעילות אינטנסיבית במזרח המדינה, לפיו איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים. על פי הערכות, ככל הנראה מדובר בפעילות התקפית של איראן כנגד מה שהם מגדירים כ"ארגוני טרור כורדיים", אשר אותה אירן אף מסתירה כ"תרגיל צבאי".

לפי מקורות אזוריים, השיגורים כללו מערכות טילים לטווח בינוני שהופעלו מתוך מחוזות במרכז איראן. מוקדי הפגיעה המדויקים טרם פורסמו, אך ישנם דיווחים על פגיעות בשטחים הרריים במזרח איראן.

בכירי ביטחון באזור מציינים כי מדובר בחלק מגל תקיפות רחב יותר שמבצעת איראן בשבועות האחרונים, במטרה לבלום את מה שהם מתארים כ-"פעילות בדלנית כורדית". איראן מסתירה את הפעילות הצבאית כחלק ממה שהם מגדירים כתרגיל של חיל האוויר במזרח המדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר