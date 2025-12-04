כיכר השבת
סין העבירה מאה מיליון דולר לרשות הפלסטינית, שמתמודדת עם גירעון ענק

סין העבירה מענק בסך מאה מיליון דולר לרש"פ | בעקבות כך, יו"ר הרש"פ אבו מאזן שלח היום איגרת ברכה לנשיא הסיני שי ג'ינפינג | למרות התמיכה הכספית המשמעותית, הרשות עדיין מתמודדת עם גירעון תקציבי גדול (העולם הערבי)

ברקע מצבה הכלכלי הקשה, הרשות הפלסטינית ממשיכה לקבל סיוע מגורמים חיצוניים. על פי פרסום של הכתב שחר קליינמן, סין העבירה מענק בסך מאה מיליון דולר לרש"פ. בעקבות כך, יו"ר הרש"פ אבו מאזן שלח היום (חמישי) איגרת ברכה לנשיא הסיני שי ג'ינפינג.

באיגרת אבו מאזן הודה לסין בשל העברת המענק, שהוגדר כ"סיוע הומניטארי למדינת פלסטין", ונועד רשמית כדי "לתמוך במאמצים להקלת המשבר ההומניטארי בעזה, ולחזק את תהליך השיקום".

מוקדם יותר השבוע, סעודיה הודיעה כי העבירה מענק של 90 מיליון דולר לרשות.

כזכור, על פי הודעת ממשלת בעניין התקציב מאפריל 2025, הגירעון הצפוי ל-2025 עומד על 7 מיליארד שקל. נראה כי למרות התמיכה הכספית המשמעותית, הרשות עדיין מתמודדת עם גירעון תקציבי גדול.

למרות מצבה הקשה, הרשות עדיין ממשיכה במתן המענקים למחבלים. על פי המדיניות, פלסטיני שנאסר או נפגע כתוצאה מפעילות טרור, זכאי לתשלום משכורת ולמענק קצבה למשפחתו; משפחה שאחד מבניה נהרג כתוצאה מהפעילות האמורה זכאית לתמיכה חודשית. הכלל המנחה בתשלומי המשכורות הוא שככל שהעונש שהושת על המחבל גדול יותר, בשל עבירה חמורה יותר שביצע, כך גדלה המשכורת לה הוא זוכה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הרי ברור שהחמאס ימ"ש ינצלו את הכספים האלה לשיקום התשתיות שלהם.
צדיק המסיכות

