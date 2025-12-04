ברקע מצבה הכלכלי הקשה, הרשות הפלסטינית ממשיכה לקבל סיוע מגורמים חיצוניים. על פי פרסום של הכתב שחר קליינמן, סין העבירה מענק בסך מאה מיליון דולר לרש"פ. בעקבות כך, יו"ר הרש"פ אבו מאזן שלח היום (חמישי) איגרת ברכה לנשיא הסיני שי ג'ינפינג.

באיגרת אבו מאזן הודה לסין בשל העברת המענק, שהוגדר כ"סיוע הומניטארי למדינת פלסטין", ונועד רשמית כדי "לתמוך במאמצים להקלת המשבר ההומניטארי בעזה, ולחזק את תהליך השיקום".

מוקדם יותר השבוע, סעודיה הודיעה כי העבירה מענק של 90 מיליון דולר לרשות.

כזכור, על פי הודעת ממשלת הרש"פ בעניין התקציב מאפריל 2025, הגירעון הצפוי ל-2025 עומד על 7 מיליארד שקל. נראה כי למרות התמיכה הכספית המשמעותית, הרשות עדיין מתמודדת עם גירעון תקציבי גדול.

למרות מצבה הקשה, הרשות עדיין ממשיכה במתן המענקים למחבלים. על פי המדיניות, פלסטיני שנאסר או נפגע כתוצאה מפעילות טרור, זכאי לתשלום משכורת ולמענק קצבה למשפחתו; משפחה שאחד מבניה נהרג כתוצאה מהפעילות האמורה זכאית לתמיכה חודשית. הכלל המנחה בתשלומי המשכורות הוא שככל שהעונש שהושת על המחבל גדול יותר, בשל עבירה חמורה יותר שביצע, כך גדלה המשכורת לה הוא זוכה.