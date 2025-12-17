גשם של דם באיראן - התופעה המדהימה באי הורמוז שמשגעת את הרשת

במשך החודשים האחרונים כלי תקשורת בעולם דיווחו כי איראן מתמודדת עם משבר מים החמור בתולדותיה המאיים על קיומה, השובע הרשת התמלאה בתיעודים מרתקים של 'דם זורם' באיראן.

בימים האחרונים, גשמים כבדים פקדו את אזור דרום איראן, והביאו עימם מחזה טבעי סוריאליסטי ומדהים באי הורמוז. האי, השוכן במצר הורמוז במפרץ הפרסי, ידוע בכינויו "אי הקשת" בשל מגוון הצבעים המורכב של שטחו וסלעיו. אך האירוע המושך את מירב תשומת הלב הוא כאשר המים בקרבת החוף נצבעים בגוון ארגמן עז.

הצבע האדום הדרמטי הוא למעשה תופעה טבעית, שאינה נגרמת על ידי מזג אוויר חמור. חוף הים באי הורמוז, המכונה "החוף האדום", הוא אדום באופן קבוע, גם במזג אוויר מתון. הגורם לגוון הייחודי הזה הוא הרכב הקרקע: האדמה באי עשירה באופן טבעי בתחמוצת ברזל שמקורה בסלעים געשיים. האדמה האדמדמה הזו, היא שמעניקה לחופים את הצבע המובהק והייחודי שלהם.