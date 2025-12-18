מחבלי חיזבאללה באימון | ארכיון ( צילום: חיזבאללה )

רק חירש לא שומע את קולות המלחמה בגבול הצפון. אדי הדלק מצטברים באוויר, והפיצוץ בא יבוא. גם בישראל וגם בלבנון מבינים דבר אחד: המערכה הבאה בלבנון היא לא עניין של 'אם' אלא של 'מתי'.

בחצי השנה האחרונה חיזבאללה התאושש מההלם והשבר שפקד אותו במבצע 'חיצי הצפון', והחל להשתקם ולהתעצם תחת עינו הפקוחה של צה"ל - כשפעיליו אינם חוששים עוד ממטוסי וכטב"מי צה"ל המשייטים בשמיים. >> למגזין המלא - לחצו כאן למרות החיסולים והתקיפות בלבנון, מחבלי הארגון מתריסים מול הכוח האווירי של ישראל ופועלים לשקם תשתיות טרור ואף הגבירו את הברחות האמל"ח. במצב כזה, שיש ארגון טרור שאיבד את הפחד, מול מדינה הנלחמת על חייה - הפיצוץ הבא הוא רק שאלה של זמן.

תקיפה בלבנון ( צילום: רשתות לבנוניות )

התקופה הראשונה: חיזבאללה חבול ומושפל

במהלך ספטמבר 2024 העבירה ישראל את עיקר המאמצים צפונה, עם פתיחת מבצע חיצי הצפון, שכלל שורת סיכולים ממוקדים שבהם נהרגו רוב בכירי חיזבאללה, בהם ראש הארגון חסן נסראללה, ומפקדי הזרוע הצבאית אבראהים עקיל ועלי כרכי. לצד זאת הותקפו על ידי חיל האוויר הישראלי אלפי מטרות של חזבאללה בלבנון, בהן מאות משגרי רקטות, מחסני תחמושת, מפקדות תת-קרקעיות ונשק אסטרטגי. בתקיפות הושמדו אלפי רקטות ונהרגו מאות מחבלי חזבאללה, והארגון ספג מכה קשה.

בלילה שבין 30 בספטמבר ל-1 באוקטובר 2024 פתח צה"ל בהובלת פיקוד הצפון בתמרון קרקעי בלבנון במטרה להחזיר את התושבים לצפון בבטחה. התמרון נמשך כ-8 שבועות ובמסגרתו כוחות צה"ל השמידו אלפי תשתיות טרור, כולל מאות תשתיות תת-קרקעיות מתחת לכפרים בדרום לבנון, מתחמי שהייה גדולים וקטנים, מחסני אמל"ח ומשגרי רקטות, והחרימו עשרות אלפי פריטי לחימה ששימשו את חיזבאללה, בהם אלפי טילי נ"ט ורקטות ארטילריות. כוחות צה"ל חיסלו כ-4,000 מחבלי חיזבאללה בתמרון היבשתי והחריבו כפרים שלמים ששימשו את חיזבאללה לצורכי טרור ותקיפת יישובי קו העימות.

אך למרות התקפות חיזבאללה שהחלו בבוקר למחרת הטבח בשמחת תורה, והתעצמו והתגברו בשנה שאחרי, דווקא השקט כביכול שהחל עם כניסת הפסקת האש לתוקפה בשלהי נובמבר 2024, גרם להצפת כוחות וזרמים תת קרקעיים שהתנגדו לחיזבאללה והצליחו להרים את ראשם כאשר צה"ל כתש את ארגון הטרור.

תושבי לבנון שגדלו וחיו בצילו המאיים של חיזבאללה, התעוררו לשחר של יום חדש, שבו הארגון מושפל ומוכה, ומחבלי הארגון הפכו למצורעים ומנודים. כתישת הארגון הביאה בפועל לשורת שינויים טקטוניים במדינה.

ראשית, אחרי כארבע שנים, הוקמה לראשונה ממשלה יציבה בלבנון (לפחות עד שעת כתיבת הכתבה), ודווקא הצמד אמל וחיזבאללה קיבלו חמישה שרים בלבד, שלא כמו חלקם באוכלוסייה. בנוסף, הגוש החוסם של חיזבאללה נשבר כאשר המפלגות הדרוזיות והנוצריות פרשו ממנו (לחובבי הז'אנר הכבדים).

בנוסף, חיסולם של ה'כוכבים הגדולים' כמו נסראללה ושות' ועלייתם של מפקדי נמוכי דרג ואפורים כדוגמת נעים קאסם הביא לתופעה שהייתה חריגה עד אז בלבנון: היכולת לצחוק וללעוג לחיזבאללה, מבלי לחשוש מכוחו העצום של הארגון.

מטוס לבנוני נוחת בשדה התעופה בביירות בזמן תקיפה ( צילום: לפי סעיף 27א )

דוגמא נוספת להחלשת הארגון היא סגירת שדה התעופה בביירות למטוסים איראנים. בלפחות שלושה מקרים ממשלת לבנון מנעה טיסות מטהראן לביירות. פורסם לגבי אחת הטיסות שהיה במטוס כסף אשר נועד לחיזבאללה.

לפי עיתון אל-אח'בר, המזוהה עם חיזבאללה, טיסות אלה נמנעו כתוצאה מפניה ישראלית לוועדת הפיקוח על הסכם הפסקת האש. בעקבות הצעד הלבנוני פרצו הפגנות סוערות מחוץ לנמל התעופה בביירות, ותומכי חיזבאללה הציתו צמיגים וחסמו את הכביש המוביל לנמל.

אם לא היה די בכך, הנשיא החדש, ג'וזף עאון, מוביל כעת יחד עם ראש הממשלה החדש נוואף סלאם את המהלך ההיסטורי לפירוק חיזבאללה מנשק. עאון, בעבר רמטכ"ל צבא לבנון, הצהיר שכל הנשק חייב להיות בשליטת המדינה, ושרק כך ניתן יהיה להחזיר את האמון של העולם בארצו.

חיזבאללה השיעי נהנה בעשרות השנים האחרונות מכוח צבאי ופוליטי אדיר בלבנון, ועד לאחרונה עצם הדיון הפומבי על פירוקו מנשק היה בגדר טאבו, אבל כתישתו על-ידי ישראל במלחמה עד להפסקת האש בנובמבר אשתקד, בכלל זאת חיסול מנהיגיו ובראשם המזכ"ל חסן נסראללה, הביאה להחלשה דרמטית במעמדו.

חיילי צה"ל בפעילות בלבנון | ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

נקודת מפנה ראשונה - ניצחון חיזבאללה בבחירות המקומיות

במאי 2025, ולאחר 10 שנים מאז נערכו בפעם האחרונה, התקיימו בחירות מוניציפאליות במחוזות דרום לבנון וא-נבטיה, והסתיימו כשחיזבאללה רושם ניצחונות ברשויות רבות. במה שנחשב למפגן כוח עוצמתי של הארגון והוכחת הגב המקומי שלו בעורף האזרחי

לקראת הבחירות פרסם מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מסר לציבור: "הבחירות לעיריות השנה מייצגות אתגר של עמידה איתנה ודבקות באדמה ובפיתוחה. אנחנו לא פונים אליכם כדי להשיג ניצחון בבחירות. אתם תזכו, אם ירצה אללה, בזכות סולידריות והתמיכה שלכם באמל, חיזבאללה וההתנגדות. אנו קוראים לכם להגביר את נוכחותכם והשתתפותכם בבחירות, כדי שהניצחון יהיה מהדהד".

הוא הוסיף: "לא נוותר על גרגר אדמה מהדרום ולא נקבל את הכיבוש המתמשך על אף סנטימטר מאדמותינו ומולדתנו. השתתפותכם בבחירות היא חלק ממאמץ השיקום".

לאחר הניצחון, תומכי ארגון הטרור יצאו לחגוג את הזכיות ברחובות, בין היתר בהנפת דגלי חיזבאללה, בשיירות אופנועים ובזיקוקים. צבא לבנון פרסם הנחיות לקראת ולאורך הבחירות מחשש למהומות, ואסר בכל תוקף ירי באוויר.

תומכי חיזבאללה במפגן כוח ברחובות ( צילום: רשתות לבנוניות )

מכון עלמא כתב בעקבות תוצאות הבחירות בלבנון כי “תוצאותיהן של הבחירות הללו הן עוד סממן כי חיזבאללה פה כדי להישאר וכי האמירה כי חיזבאללה נחלש מאוד לאחר המלחמה היא לא מוחלטת וגורפת. למעשה, ניתן לראות בבחירות אלה מפגן של שימור כוחו האזרחי –הכוח המאפשר את הכוח הצבאי של חיזבאללה".

"יתכן כי רוח הבחירות תקשה עוד יותר על הממשל הלבנוני לגשר על הפער בין ההצהרות והדיבורים על החלשת כוחו הצבאי של חיזבאללה, ארגון שליבת האידיאולוגיה שלו היא “ההתנגדות המזוינת” –זהות שאינה ניתנת לוויתור -והרובה על הדגל שלו הוא לא קישוט, אלא אמירה, לבין ביצוע מעשים משמעותיים להחלשת כוחו הצבאי של חיזבאללה בפועל" נכתב.

הדמיית ההנצחה ( צילום: תקשורת חיזבאללה )

המאבק על 'סלע היונים' - חיזבאללה עורך ניסוי כלים

ציון דרך משמעותי בהשבת ביטחונו העצמי של חיזבאללה הוא המאבק סביב הקרנת תמונות ראשי חיזבאללה המחוסלים על סלע א-רושה (מצוק היונים). הניצחון התודעתי בסלע א-רושה מהווה סימן דרך חשוב מבחינת חיזבאללה כלפי הבייס השיעי שלו מחד וכלפי הממשלה מאידך בהקשר ל'פירוקו מנשקו'.

למי שלא בקיא, את סדרת אירועי השנה הראשונה לחיסולם של חסן נסראללה והיאשם צפי השיק חיזבאללה ב-16 בספטמבר 2025 תחת הסיסמה הראשית 'אִנּא על-אל-עַהד - אנו על הברית', אותה סיסמה שנבחרה ליום טקס ההלוויה של השניים. האירועים נפתחו ב-25 בספטמבר בהארת סלע א-רושה בביירות בתמונותיהם של השניים, ובשידור טלוויזיוני ורדיופוני מתואם ב־70 תחנות.

חיזבאללה בחר באתר סלע א-רושה לא בכדי. רושה (מצוק היונים) הוא אתר תיירות בולט מאוד בביירות ומהווה את אחד מסמליה הבולטים של העיר. מדובר בשני סלעים גדולים הניצבים בתוך הים התיכון במרחק קצר מהחוף אל מול שכונת רושה. עצם הבחירה באתר טבעי וסמל לאומי בולט בלב ביירות נתפסה כהצהרה פוליטית של חיזבאללה על שליטתו בזירה הציבורית ועל נוכחותו הפוליטית בלב הבירה, מעבר לגבולות מעוזיו 'הטבעיים'.

ראש הממשלה, נואף סלאם, ניסה למנוע את השימוש של חיזבאללה באתר המפורסם. הוא הגיב בהוצאת תזכיר ממשלתי מחמיר לכל הרשויות ובו קרא לאכיפה הדוקה של חוקי השימוש באתרים לאומיים וציבוריים. אך חיזבאללה מצדו לא נסוג. הוא הגיב מידית בהודעה מחודשת שבה חזר והזמין את הציבור לאירוע ואף פרסם את לוחות הזמנים המפורטים - סימן ברור לכך שהוא מתכוון לקיים את האירוע למרות ההתנגדות.

ואכן, כבר משעות הצהריים הגיעו תומכי חיזבאללה עם דגלים ותמונות. כוחות הביטחון הלבנוניים פרסו מחסומים בניסיון לשמור על שקט. ברם, שקט לא היה והתפתחו עימותים בין תומכי חיזבאללה לבין כוחות הביטחון. בשעה 18:55 הוקרנו תמונותיהם של נסראללה וצפי אלדין על הסלע, תוך כדי קריאות פוליטיות נגד הממשלה. בכך חיזבאללה שלח מסר חד: הוא הבעל הבית היחידי במדינה.

תקיפה בלבנון. בחודש שעבר ( צילום: לפי סעיף 27א )

ומאז, נראה שחיזבאללה איבד את הרסן. באופן אבסורדי, על אף שבתחילה היה נדמה שרצף התקיפות הישראליות שידר לחיזבאללה ש"ישראל השתגעה" ולא תתן לו להתחמש - דווקא מאות החיסולים שאינם פוסקים מלמדים שחיזבאללה כבר אינו חושש מכך, ואינו מפחד מהעליונות האווירית של ישראל, ומול עיניה הוא יעשה מה שהוא רוצה.

במציאות הנוכחית שחיזבאללה השתקם במעט מהשבר שחטף, וההבנה בארגון שאין בעל בית בלבנון שירסן אותם, נשארה אופציה אחרונה - מערכה ישראלית בלבנון שתגדע את ארגון הטרור.

חֲשׂוֹף זְרוֹעַ קָדְשֶׁךָ וְקָרֵב קֵץ הַיְשׁוּעָה

נְקֹם נִקְמַת עֲבָדֶיךָ מֵאֻמָּה הָרְשָׁעָה

כִּי אָרְכָה הַשָּׁעָה וְאֵין קֵץ לִימֵי הָרָעָה

דְּחֵה אַדְמוֹן בְּצֵל צַלְמוֹן הָקֵם לָנוּ רוֹעִים שִׁבְעָה.