המחאות באיראן | יורש העצר רזא פהלווי קורא לשביתה כללית: "הזמן של האייתוללות נגמר"

הרחובות של טהראן בוערים במחאות חסרות תקדים, בעוד יורש העצר הגולה רזא פהלווי מפנה קריאה דרמטית לאומה האיראנית: "אני קורא לעם באיראן להצטרף לשביתות ולמחאות הלאומיות" | השביתות והמאבק מסמנים נקודת מפנה היסטורית (העולם הערבי)

המחאות באיראן - יורש העצר הגולה רזא פהלווי (צילום: שאטרסטוק - רשתות חברתיות )

בעוד עשן המחאות מיתמר מעל הסמטאות בטהראן, יורש העצר הגולה, רזא פהלווי, יצא בנאום לתמוך במפגינים. פהלווי, מנסה ללבות את הרגע ההיסטורי שבו המדינה נדחקת ל"נקודת פיצוץ" כלכלית וחברתית, פנה אל העם בנאום נרגש: "בני מולדתי האמיצים, נוכחותכם ברחובות ברחבי הציתה את אש המהפכה הלאומית".

הוא הבהיר כי המאבק עבר לשלב מכריע: "המשכיות והרחבת הנוכחות הזו, והשתלטות על הרחובות, היא היום העדיפות הראשונה והחיונית שלנו".

פהלווי לא הסתפק בקריאה כללית, אלא פנה באופן ישיר לכל עורקי החיים של המדינה בדרישה לשיתוק מוחלט: "אני קורא לעם באיראן להצטרף לשביתות ולמחאות הלאומיות – עובדי מדינה, עובדים במגזרי האנרגיה והתחבורה, נהגי משאיות, אחיות, מורים, אקדמאים, פנסיונרים וכל אלו שאיבדו את חסכונותיהם. כולם, התאחדו והצטרפו לתנועה הלאומית הזו".

סטודנט כותב: "זהו הקרב האחרון, פהלווי יחזור (צילום: רשתות חברתיות)

הדרמה ברחובות אינה רק כלכלית; היא מסמלת שבר היסטורי. הבזאר של טהראן, שהיה בעבר עמוד השדרה של המהפכה האסלאמית, הפנה עורף למשטר והכריז על שביתה. ברקע המהומות, נשמעו קריאותיהם של מפגינים: "נוח על משכבך בשלום, רזא שאה", המופנות למייסד השושלת. על קירות הבירה כבר נכתבו המילים שמרעידות את שלטון האייתוללות: "זהו הקרב האחרון, פהלווי יחזור".

פהלווי חתם את דבריו במסר של ביטחון בניצחון: "איראן ורחובותיה שייכים לאומה האיראנית. ואנחנו ננצח, כי אנחנו מאוחדים ואנחנו רבים". הוא אף שלח אזהרה וקריאה לכוחות הביטחון של המשטר: "המשטר הזה קורס. אל תעמדו מול העם. הצטרפו לעם".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

דבר ראשון שיהרגו את חמינאי ראש הנחש
צדיק המסיכות
להפציץ במוקדי ההפגנות להצניח נשק למפגינים
תושב מרכז
מהפכות כאלו נראות צודקות והגיוניות, אבל תמיד, באופן קבוע, גורמות לאי יציבות, אכזריות, שפיכות דמים וסבל רב עד התוצאות המיוחלות, אם בכלל.
מישהו

