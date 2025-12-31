המחאות באיראן - יורש העצר הגולה רזא פהלווי ( צילום: שאטרסטוק - רשתות חברתיות )

בעוד עשן המחאות מיתמר מעל הסמטאות בטהראן, יורש העצר הגולה, רזא פהלווי, יצא בנאום לתמוך במפגינים. פהלווי, מנסה ללבות את הרגע ההיסטורי שבו המדינה נדחקת ל"נקודת פיצוץ" כלכלית וחברתית, פנה אל העם בנאום נרגש: "בני מולדתי האמיצים, נוכחותכם ברחובות ברחבי איראן הציתה את אש המהפכה הלאומית".

הוא הבהיר כי המאבק עבר לשלב מכריע: "המשכיות והרחבת הנוכחות הזו, והשתלטות על הרחובות, היא היום העדיפות הראשונה והחיונית שלנו". פהלווי לא הסתפק בקריאה כללית, אלא פנה באופן ישיר לכל עורקי החיים של המדינה בדרישה לשיתוק מוחלט: "אני קורא לעם באיראן להצטרף לשביתות ולמחאות הלאומיות – עובדי מדינה, עובדים במגזרי האנרגיה והתחבורה, נהגי משאיות, אחיות, מורים, אקדמאים, פנסיונרים וכל אלו שאיבדו את חסכונותיהם. כולם, התאחדו והצטרפו לתנועה הלאומית הזו".

סטודנט כותב: "זהו הקרב האחרון, פהלווי יחזור ( צילום: רשתות חברתיות )

הדרמה ברחובות אינה רק כלכלית; היא מסמלת שבר היסטורי. הבזאר של טהראן, שהיה בעבר עמוד השדרה של המהפכה האסלאמית, הפנה עורף למשטר והכריז על שביתה. ברקע המהומות, נשמעו קריאותיהם של מפגינים: "נוח על משכבך בשלום, רזא שאה", המופנות למייסד השושלת. על קירות הבירה כבר נכתבו המילים שמרעידות את שלטון האייתוללות: "זהו הקרב האחרון, פהלווי יחזור".

פהלווי חתם את דבריו במסר של ביטחון בניצחון: "איראן ורחובותיה שייכים לאומה האיראנית. ואנחנו ננצח, כי אנחנו מאוחדים ואנחנו רבים". הוא אף שלח אזהרה וקריאה לכוחות הביטחון של המשטר: "המשטר הזה קורס. אל תעמדו מול העם. הצטרפו לעם".