מותג'בא חמינאי הסתובב ברכב אנונימי בטהרן? הציבור נקרע מצחוק

בסביבתו של המנהיג העליון החדש של איראן, מותג'בא חמינאי, שמצבו הבריאותי (ואפילו השאלה הבסיסית אם הוא עדיין בחיים) אינו ברור - פרסמו בסוף השבוע דיווח ולפיו חמינאי נסע ברחובות טהרן באנונימיות כדי להרגיש את "רחשי העם" מקרוב.

זה קרה בציוץ בחשבון של חמינאי הבן ברשת X (טוויטר לשעבר), שנפתח עם מינויו למנהיג ואחריו עוקבים למעלה מ-80 אלף בני אדם. נטען בו, ביום שישי, שחמינאי נסע במונית ברחובות טהרן הבירה.

"אחת מההצלחות שלי הייתה ההזדמנות לשמוע את דברי אנשים יקרים מכל המעמדות החברתיים", נכתב. "במשך תקופה מסוימת נסעתי עם משלחת אנונימית, במונית שאורגנה לבקשתי, ברחובות טהרן, הקשבתי לנעשה ברחוב. זה עבורי דגימה ממצב העם שעדיפה על סקרים רבים".

התגובות כאמור משעשעות. רבים הגיבו תמונות של מותג'בא (בייצור בינה מלאכותית) בהן הוא נראה כבובה על חוטים, או מודבק על קרטון בתוך רכב. הדבקתו על קרטון הפכה לסמל בימים האחרונים, בעקבות אי הופעתו בציבור.

אחד הגולשים צייץ את חמינאי הבן בקרטון, על מיתת בית חולים, וכתב ציטוט, כביכול בשמו של המנהיג הנעלם, "אני איתך בכל מקום - מוניות, אוטובוסים, למרות שקרטון נפגע בסיבה לחה", עם אימוג'י צוחק.

גולשים אחרים כתבו כי אם באמת נסע במונית עם תושבים בטהרן, בוודאי שמע מקרוב את הקללות על אביו ועל משפחתו.