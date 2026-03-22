מותג'בא חמינאי הסתובב ברכב אנונימי בטהרן? הציבור נקרע מצחוק

ניסיון, די כושל, לספק אות חיים מהמנהיג העליון החדש של איראן, נגמר בתגובות משעשעות ברשת: בחשבון הטוויטר של מותג'בא חמינאי דווח בסוף השבוע כי הוא נסע ברחובות טהרן הבירה עם מונית אנונימית כדי "להרגיש מקרוב" את רחשי הלב של העם | הגולשים לא נותרו חייבים (ברשת)

(צילום: יוצר באמצעות בינה מלאכותית)

בסביבתו של המנהיג העליון החדש של איראן, מותג'בא חמינאי, שמצבו הבריאותי (ואפילו השאלה הבסיסית אם הוא עדיין בחיים) אינו ברור - פרסמו בסוף השבוע דיווח ולפיו חמינאי נסע ברחובות טהרן באנונימיות כדי להרגיש את "רחשי העם" מקרוב.

זה קרה בציוץ בחשבון של חמינאי הבן ברשת X (טוויטר לשעבר), שנפתח עם מינויו למנהיג ואחריו עוקבים למעלה מ-80 אלף בני אדם. נטען בו, ביום שישי, שחמינאי נסע במונית ברחובות טהרן הבירה.

"אחת מההצלחות שלי הייתה ההזדמנות לשמוע את דברי אנשים יקרים מכל המעמדות החברתיים", נכתב. "במשך תקופה מסוימת נסעתי עם משלחת אנונימית, במונית שאורגנה לבקשתי, ברחובות טהרן, הקשבתי לנעשה ברחוב. זה עבורי דגימה ממצב העם שעדיפה על סקרים רבים".

התגובות כאמור משעשעות. רבים הגיבו תמונות של מותג'בא (בייצור בינה מלאכותית) בהן הוא נראה כבובה על חוטים, או מודבק על קרטון בתוך רכב. הדבקתו על קרטון הפכה לסמל בימים האחרונים, בעקבות אי הופעתו בציבור.

אחד הגולשים צייץ את חמינאי הבן בקרטון, על מיתת בית חולים, וכתב ציטוט, כביכול בשמו של המנהיג הנעלם, "אני איתך בכל מקום - מוניות, אוטובוסים, למרות שקרטון נפגע בסיבה לחה", עם אימוג'י צוחק.

גולשים אחרים כתבו כי אם באמת נסע במונית עם תושבים בטהרן, בוודאי שמע מקרוב את הקללות על אביו ועל משפחתו.

למה לא הביאו פה את הסרטון של בינה מלאכותית
מתעניין
1
באמת רואים שהאיראנים בלחץ גדול, אם ממציאים סרטונים מגוחכים כאלו. מוג'תבא נראה שכלוא אותו באיזה מקום מסתורי כדי שלא יברח. מסכן, רחמים עליו🤭
עודד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

