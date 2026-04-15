הודעת דובר צה"ל בפרסית ( צילום מסך מתוך רשת X )

האם הדמות המפורסמת באיראן היא בכלל בינה מלאכותית? דובר צה"ל בפרסית, כמאל פנחסי, פרסם הבוקר (רביעי) פנייה בשפה הפרסית המופנית ישירות לאזרחי איראן, ובה העלה ספק רציני בנוגע לאותנטיות של אישיות בשם אברהים זולפקארי המכהן כדובר כוחות הביטחון האיראניים: "הוא נראה לנו יותר כמוצר בינה מלאכותית מאשר אדם אמיתי".

בהודעה שפרסם קרא דובר צה"ל לאזרחי איראן שנתקלו בזולפקארי בריאיון או בשטח – להעביר מידע. "אם לא ראיתם אותו," הוסיף, "עזרו לנו להוכיח שמדובר במוצר בינה מלאכותית". הדובר סיים בשאלה רטורית המכוונת לאמינות הגורמים הפרו-איראניים: "האם הם נאלצים לייצר דמויות בדיוניות כדי לדבר עם העם? ומה אומר הדבר על אמינות מסריהם?".

דובר מפקדת החירום האיראנית ח'אתם אל-אנביאא' פונה לטראמפ באנגלית ואומר לו "טראמפ אתה מפוטר... תודה על תשומת הלב!"

במהלך חודשי המתיחות של שנת 2026, אבראהים זולפקארי, קצין בדרגת סגן-אלוף המשמש כדובר של מפקדת "ח'אתם אל-אנביאא" (גוף התיאום המבצעי העליון בין צבא איראן למשמרות המהפכה), פרץ לתודעה כ"פנומן של מלחמה" וניסה לנהל לוחמה פסיכולוגית ישירה מול ישראל.

זולפקארי, קצין כריזמטי בעשור הרביעי לחייו, ניסה במודע לחקות את האסטרטגיה של דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, על ידי פנייה ישירה לאויב בשפתו. הוא הופיע בסרטונים כשהוא מתאמץ לדבר עברית, תוך שהוא משלב בנאומיו מוטיבים דתיים וספרותיים.

הציבור בישראל התקשה לקחת ברצינות את האיומים שהושמעו בעברית עילגת ושבורה עם מבטא פרסי כבד. בעוד שהוא טען בנאומיו כי "מלחמות מוכרעות בשדה הקרב ולא ברשתות החברתיות", הוא עצמו השקיע מאמצים כבירים כדי לצבור תאוצה דיגיטלית, כולל הטרלות ויראליות כלפי דונלד טראמפ בסיסמה "You’re fired". (אתה מפוטר) לצד כינויים כמו "איש האי המושחת".

ביומיום, זולפקארי הוא דמות מפתח המנהלת את הקשר בין הזרועות הצבאיות השונות של איראן, תוך שליטה בארבע שפות (פרסית, ערבית, אנגלית ועברית). הוא נהג לאיים כי חיילים אמריקאים יהיו "מזון לכרישי המפרץ הפרסי" והזהיר כי תקיפה ישראלית תחזיר את האזור ל"עידן האבן".

זולפקארי הושווה על ידי פרשנים בינלאומיים לדמויות כמו אבו עוביידה (חמאס) ויחיא סרי (חות'ים), כחלק מתופעת "עליית הדובר" ככלי נשק אסטרטגי. בניגוד לדוברים המסורתיים, הוא נתפס כמי ש"מגלם" את הפעולה הצבאית ולא רק מדווח עליה. אבל ללא ספק, הניסיון הפתטי שלו לדבר בשפה הקשה עלי אדמות היה מקור לחיוך עבור ישראלים רבים.