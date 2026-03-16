"המצב נורמלי לחלוטין"

ראש עיריית טהרן חושף: 14,000 מטרות הותקפו בבירה; "נערכים למלחמה ממושכת"

עלירזא זאכאני, ראש עיריית טהרן, מדווח על היקף תקיפות חסר תקדים בבירה האיראנית מאז תחילת העימות מול ישראל וארה"ב | בראיון לסוכנות הידיעות ISNA, הודה זאכאני כי ישנם נפגעים רבים, אך טען כי העיר ממשיכה לתפקד כרגיל (העולם הערבי)

ראש עיריית טהרן אמש במצעד יום אל-קודס (צילום: רשתות ערביות )

ראש עיריית טהרן, עלירזא זאכאני, סיפק הצהרות דרמטיות בנוגע למצב בבירת בראיון לסוכנות הידיעות ISNA. לדבריו, מאז תחילת המלחמה של ארצות הברית וישראל נגד הרפובליקה האסלאמית, הותקפו לא פחות מ-"14,000 נקודות" ברחבי העיר טהרן. למרות היקף התקיפות המאסיבי, טען זאכאני כי "המצב בטהרן נורמלי לחלוטין".

על פי דברי ראש העיר, כל המרכזים הממשלתיים והמנהליים בבירה ממשיכים לפעול כסדרם ומספקים שירותים לציבור. עם זאת, זאכאני הודה כי למתקפות היו השלכות קשות בחיי אדם. למרות שציין כי אין בידיו נתונים מדויקים לגבי מספר ההרוגים בקרב אנשי צבא ואזרחים, הוא אישר כי ידוע על "מספר רב" של הרוגים ופצועים כתוצאה מהאירועים.

בפן האסטרטגי, זאכאני ביקש לשדר חוסן והצהיר כי הרפובליקה האסלאמית הכינה את עצמה ל"מלחמה ארוכת טווח". הוא הדגיש כי אין לממשל דאגה בנוגע לימים הבאים, וכי המערכות ערוכות להמשך העימות.

