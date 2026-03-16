ראש עיריית טהרן, עלירזא זאכאני, סיפק הצהרות דרמטיות בנוגע למצב בבירת איראן בראיון לסוכנות הידיעות ISNA. לדבריו, מאז תחילת המלחמה של ארצות הברית וישראל נגד הרפובליקה האסלאמית, הותקפו לא פחות מ-"14,000 נקודות" ברחבי העיר טהרן. למרות היקף התקיפות המאסיבי, טען זאכאני כי "המצב בטהרן נורמלי לחלוטין".

על פי דברי ראש העיר, כל המרכזים הממשלתיים והמנהליים בבירה ממשיכים לפעול כסדרם ומספקים שירותים לציבור. עם זאת, זאכאני הודה כי למתקפות היו השלכות קשות בחיי אדם. למרות שציין כי אין בידיו נתונים מדויקים לגבי מספר ההרוגים בקרב אנשי צבא ואזרחים, הוא אישר כי ידוע על "מספר רב" של הרוגים ופצועים כתוצאה מהאירועים.

בפן האסטרטגי, זאכאני ביקש לשדר חוסן והצהיר כי הרפובליקה האסלאמית הכינה את עצמה ל"מלחמה ארוכת טווח". הוא הדגיש כי אין לממשל דאגה בנוגע לימים הבאים, וכי המערכות ערוכות להמשך העימות.