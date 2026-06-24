הערבי ישראלי שמלמד את העולם הערבי מי האויב האמיתי | צפו

בעוד רשתות התקשורת בעולם הערבי ממשיכות להפיץ דברי הסתה ובלע נגד מדינת ישראל, ישנו קול אחד צלול, אמיץ וברור שבוקע מתוך הרעש ומדבר אליהם בשפתם. נאיל זועבי, מי ששימש כמנהל בית ספר מוערך בצפון הארץ במשך למעלה מ-20 שנה, הפך בחודשים האחרונים לחוד החנית של ההסברה הישראלית.

מאז פרוץ המלחמה, התראיין זועבי למעלה מ-800 פעמים בכלי התקשורת הערביים השונים. פעם אחר פעם, הוא מתייצב מול המראיינים העוינים ביותר, לא ממצמץ, ומציג את האמת הפשוטה והנחרצת על זכותה המלאה וחובתה של מדינת ישראל להגן על עצמה ועל ביטחון אזרחיה.

בסרטון חדש שמופץ ברשתות, נשמע זועבי כשהוא מטיח את האמת בפני העולם הערבי, ללא פילטרים: הגיע הזמן שבעולם הערבי ידעו שהאויב הוא לא ישראל, הוא אומר בנחרצות. "ישראל לא רוצה להיות בלבנון, לא בסוריה ולא בתימן. ישראל רוצה להיות בתוך גבולותיה ולהגן על אזרחיה וזה בדיוק מה שהיא חייבת לעשות.

חשיפת ציר הרשע

זועבי לא עוצר שם, ומפנה את האצבע המאשימה אל מחוללת הטרור הראשית של המזרח התיכון – איראן. בדבריו הוא מנפץ את תעמולת הכזב של ארגוני הטרור: "האויב האמיתי של מדינות ערב הוא איראן", הוא מסביר היטב בערבית שוטפת. "איראן נוכחת בבירות ערביות וכובשת אותן. היא נמצאת בביירות, היא בדמשק שם השמידה את סוריה וחילקה אותה לעשרים חלקים. היא בתימן ובעיראק... היא זו שלא רוצה את הריבונות של מדינות ערב".

דבריו של זועבי מהדהדים חזק במדינות ערב ועושים שירות אדיר למען המדינה. את דבריו הוא חותם במסר של עוצמה ישראלית שוחרת חיים אל מול תרבות המוות של אויבינו: "ישראל רוצה שלום, ואני אומר זאת בביטחון מלא. אנחנו רוצים לחיות במזרח התיכון בביטחון מלא ובשלום עבור כל אזרחי האזור - יהודים וערבים כאחד".

בימים בהם ישראל נאבקת על צדקת דרכה מול ארגוני טרור צמאי דם, קולות אותנטיים, גאים ואמיצים כמו של נאיל זועבי הם נכס הסברתי לאומי ממדרגה ראשונה