חצי הגמר השני של "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', שמחפשת את איש התקשורת הבא של המגזר החרדי. הגמר הגדול ישודר בעז"ה במוצאי שבת חול המועד .

והערב (מוצאי חג ראשון של פסח) אנחנו עם החלק השני של חצי הגמר - בו התבקשו המתמודדים, השלושה שנותרו מתוך השישה שעלו לחצי הגמר (שני מתמודדים פרשו, כאמור, מסיבות אישיות), להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת', במידה ויזכו בגמר הגדול של התוכנית היוקרתית.

התמודד שהבטיח כבר את מקומו בגמר הגדול הוא ישראל מאיר.

את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי פאנל מעולם התקשורת, כאשר בכל פרק התארחו שופטים אורחים, כדי שיהיה ייצוג ממגוון עולמות התקשורת.

בפרק חצי הגמר, חברי פאנל השופטים הם צוות המגישים של 'כיכר השבת': ישי כהן, משה מנס, יוסי סרגובסקי ואלי גוטהלף.

שלושת המתמודדים שיציגו את הרעיון שלהם בחלק הראשון של חצי גמר הם - יצחק בוארון, אריאל שרפר, ויונתן לוי.

השופטים צופים במפגש שצולם, מביעים את דעתם ומעניקים ניקוד המתבסס על שלושה פרמטרים - עד כמה הרעיון המקורי, עד כמה יש מקום לתוכנית כזו באתר החרדי הגדול בעולם 'כיכר השבת' ועד כמה המתמודד מצליח להבהיר את עצמו בצורה רהוטה וברורה.

לכל אחד מהשופטים יש עד 10 נקודות לתת לכל מתמודד - וזה עומד להיות מותח ומרתק, עד שנדע מי הצליח במשימה ועלה לגמר 'הטאלנט'.

אחרי שהשופטים יבחרו את המתמודד השני שיעלה לגמר הגדול, הם ישכללו את הנקודות שקיבלו יתר המתמודדים, ומתוך השניים שהגיעו למקומות השניים - ייבחרו מועמד נוסף, השלישי, שיעלה לגמר התוכנית.

