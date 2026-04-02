'הטאלנט', חצי הגמר השני: אלו שלושת המתמודדים שעלו לגמר הגדול • צפו בתוכנית המלאה

מתמודד אחד מתוך שישה, כבר הבטיח את מקומו בגמר הגדול של 'הטאלנט' - שישודר במוצאי שבת חול המועד | כעת, בחלק השני של חצי הגמר, שלושה מתמודדים התבקשו להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת' - במידה ויזכו בגמר | מי הצליח לשכנע את השופטים ומי השלושה שעלו לגמר? • צפו (אולפן כיכר)

17תגובות
'הטאלנט', שלב חצי הגמר השני
'הטאלנט', שלב חצי הגמר השני
'הטאלנט', שלב חצי הגמר השני

חצי הגמר השני של "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', שמחפשת את איש ה הבא של המגזר החרדי. הגמר הגדול ישודר בעז"ה במוצאי שבת חול המועד.

והערב (מוצאי חג ראשון של פסח) אנחנו עם החלק השני של חצי הגמר - בו התבקשו המתמודדים, השלושה שנותרו מתוך השישה שעלו לחצי הגמר (שני מתמודדים פרשו, כאמור, מסיבות אישיות), להציג את הרעיון שלהם ל אותה יגישו ב'כיכר השבת', במידה ויזכו בגמר הגדול של התוכנית היוקרתית.

התמודד שהבטיח כבר את מקומו בגמר הגדול הוא ישראל מאיר.

את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי פאנל מעולם התקשורת, כאשר בכל פרק התארחו שופטים אורחים, כדי שיהיה ייצוג ממגוון עולמות התקשורת.

בפרק חצי הגמר, חברי פאנל השופטים הם צוות המגישים של 'כיכר השבת': , משה מנס, יוסי סרגובסקי ואלי גוטהלף.

שלושת המתמודדים שיציגו את הרעיון שלהם בחלק הראשון של חצי גמר הם - יצחק בוארון, אריאל שרפר, ויונתן לוי.

השופטים צופים במפגש שצולם, מביעים את דעתם ומעניקים ניקוד המתבסס על שלושה פרמטרים - עד כמה הרעיון המקורי, עד כמה יש מקום לתוכנית כזו באתר החרדי הגדול בעולם 'כיכר השבת' ועד כמה המתמודד מצליח להבהיר את עצמו בצורה רהוטה וברורה.

לכל אחד מהשופטים יש עד 10 נקודות לתת לכל מתמודד - וזה עומד להיות מותח ומרתק, עד שנדע מי הצליח במשימה ועלה לגמר 'הטאלנט'.

אחרי שהשופטים יבחרו את המתמודד השני שיעלה לגמר הגדול, הם ישכללו את הנקודות שקיבלו יתר המתמודדים, ומתוך השניים שהגיעו למקומות השניים - ייבחרו מועמד נוסף, השלישי, שיעלה לגמר התוכנית.

צפו בשלב חצי הגמר השני - בראשית הכתבה

16
לא הבנתי למה השופטים מתעסקים בטלפון במקום להקשיב למתמודדים
לא לעניין
15
שופטים הזויים, מעדיפים את ישראל מאיר על פני שרפר, ישראל מאיר הוא בחור חמוד, אבל צעיר מידי, הוא לא מספיק משופשף, לשרפר יש מה למכור, למאיר לא כל כך
יוני
14
המשחק מכור מראש , זה ב-ר-ו-ר!!!!!!
בחור ישיבה
13
זה נראה ממש מכור להעלות את יונתן כהן וכאילו ישי משוחד עליו וגם הוא קצת סותר משנתו פעם הוא רוצה טאלנט רציני ופעם הוא נוגע בהאזנה מהאולפן לבית שזה ודאייייי מתאים לאריאל שרפר אז קצת חדות בעניין ואיייי איזה מכור..... ואלי כל הכבוד
בחור ישיבה
12
ישראל מאיר הפייבוריט שלי אומנם יונתן לוי גם מצוין, חד ועם בטחון עצמי. אבל ישראל מאיר הוא דמות שיותר מייצגת את המיינסטרים החרדי. עמוק, חד, רהוט, נראות טובה, נעים הליכות ועם ענווה.
חנוך
11
יפה , שרפר באמת מאוד נעים .
אוריאל
10
מתוך השלישייה בוארון לוקח בגדול,1- כי הוא מעמיד נתונים בשטח. 2- לא מפחד מאף אחד.3- תוקפני כמו שצריך.
Yoni
9
פרבר אלוףף
דוד
8
אריאל שרפר יכול לדבר שעתיים על 'מצב החסה בשטחים' וזה יהיה מעניין
איתי
7
טוב ,חייב לומר כאחד שלא מחובר לרשתות חברתיות ,ורק נשנושים קלים באתרים חרדים וקורה לעצמי ,אדוק ביותר . אריאל שרפר משדר ניחוח מאוד טוב .פחות מדבר ,אלו שנמצאים ברשתות החברתיות .אם היינו רוצים אותם ,היינו מתחברים למקור (חס וחלילה )
אליקו

