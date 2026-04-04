שלום לכם צופי 'כיכר השבת' - ברוכים הבאים לגמר הגדול של 'הטאלנט', תוכנית הריאליטי שמחפשת את המגיש הבא של 'כיכר השבת'.
אחרי דרך ארוכה של אודישנים, משימות, רבע גמר וחצי גמר - הגענו לרגע האמת. מתוך מאות מתמודדים שנרשמו, שלושה צלחו את הדרך הארוכה והמאתגרת והגיעו לגמר - ומתוכם, רק אחד יזכה במקום הראשון, ויהפוך ל'טאלנט' הבא של הציבור החרדי.
שלושת המתמודדים שהגיעו לשלב הגמר הם - ישראל מאיר, יצחק בוארון ויונתן לוי.
את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי הפאנל: ישי כהן - מגיש ופרשן 'כיכר השבת', אברהם קרויזר - אסטרטג ויועץ חרדי, שוקי סלומון - כוכב הרשת הגדול של המגזר החרדי.
בשלב הראשון של הגמר - שלב הפאנלים, כל אחד מהמתמודדים יתפוס את מקומו של המגיש וינהל במשך 4 דקות פאנל, בשידור חי, מול כל השופטים, על איזה נושא שהם יבחרו. אחרי הפאנל, השופטים יתנו את דעתם ויחלקו את הניקוד שלהם למתמודדים, בסיומו של השלב - אחד המתמודדים יודח ורק שניים יעלו לשלב הבא - שיכריע מי הזוכה הגדול.
בשלב השני והמכריע של הגמר - כל אחד מהשופטים ייתן משימה או שאלה לשני המתמודדים, והם יצטרכו בתוך דקה לעמוד במשימה או לענות על השאלה, והשופטים יתנו את הדירוג שלהם, עד להכרזה על המנצח של הערב.
