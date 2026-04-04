משלושה יוצא אחד - ישראל, יצחק או יונתן: מי יזכה במקום הראשון? | "הטאלנט" - הגמר הגדול

לאחר חודשים של תוכנית מותחת ומרתקת - רגע האמת הגיע | מאות מתמודדים נרשמו, עשרות עלו בפני השופטים לאודישנים, שישה מתמודדים מוכשרים הגיעו אל חצי הגמר, ומתוכם - רק שלושה עלו לגמר | הערב, ישראל מאיר, יצחק בוארון ויונתן לוי מתמודדים זה מול זה על המקום הראשון בגמר "הטאלנט" | אז מי יהיה המנצח שיזכה להגיש תוכנית ב"כיכר השבת"? • צפו (אולפן)

שלום לכם צופי 'כיכר השבת' - ברוכים הבאים לגמר הגדול של 'הטאלנט', תוכנית הריאליטי שמחפשת את המגיש הבא של 'כיכר השבת'.

אחרי דרך ארוכה של אודישנים, משימות, רבע גמר וחצי גמר - הגענו לרגע האמת. מתוך מאות מתמודדים שנרשמו, שלושה צלחו את הדרך הארוכה והמאתגרת והגיעו לגמר - ומתוכם, רק אחד יזכה במקום הראשון, ויהפוך ל'טאלנט' הבא של הציבור החרדי.

שלושת המתמודדים שהגיעו לשלב הגמר הם - ישראל מאיר, יצחק בוארון ויונתן לוי.

את ה, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי הפאנל: - מגיש ופרשן 'כיכר השבת', אברהם קרויזר - אסטרטג ויועץ חרדי, שוקי סלומון - כוכב הרשת הגדול של המגזר החרדי.

בשלב הראשון של הגמר - שלב הפאנלים, כל אחד מהמתמודדים יתפוס את מקומו של המגיש וינהל במשך 4 דקות פאנל, בשידור חי, מול כל השופטים, על איזה נושא שהם יבחרו. אחרי הפאנל, השופטים יתנו את דעתם ויחלקו את הניקוד שלהם למתמודדים, בסיומו של השלב - אחד המתמודדים יודח ורק שניים יעלו לשלב הבא - שיכריע מי הזוכה הגדול.

בשלב השני והמכריע של הגמר - כל אחד מהשופטים ייתן משימה או שאלה לשני המתמודדים, והם יצטרכו בתוך דקה לעמוד במשימה או לענות על השאלה, והשופטים יתנו את הדירוג שלהם, עד להכרזה על המנצח של הערב.

38
בהחלט ראוי
פיני
לפי דעתי שוקי סלומון השופט הכי טוב הוא יודע לזהות כוכבים ולכן שוקי סלמון היחיד שאהב את ישראל ובחר בו רק חבל שפעם אחת בחר ביוןנתן בגלל זה הוא הפסיד
לפי דעתי שוקי סלמון
37
אחלה תוכנית באמת רמה גבוהה לפי דעתי זה היה קצת מכור מצד ישי שיונתן יזכה אבל עשו את זה נקי באמת רמה גבוהה
בחור ישיבה
36
בחירה מצוינת למרות שיותר אהבתי את ישראל מאיר
ישראל מאיר
35
מי ניצח
דוד כהן
34
תפסיקו להיות משוחדים למודרנים בראשות יונתן לוי ישראל מאיר חרדי וזה תוכנית חרדית לא תוכנית מודרנית
בחור ישיבה
הוא בחורצ'יק צעיר, לא מספיק משופשף, הוא לא מכיר את העולם הגדול...
יוני
33
זה היה ברור אהבתי יותר את ישראל מאיר אבל כל הכבוד ליונתן לוי
אא
32
זה כל כך שקוף מצד ישי שמהתחלה יונתן היה אצלו מקום ראשון בלי קשר לביצועים שלו
קצת מכור
31
הייתי בטוח שישראל יזכה בחור לעניין אם דעות נכונות מאשר ישראל שהוא מודרני וגאוותן כזה וטמתנשה כאלו מה בוא "מי שנגדי הולך להזיע" אחי מי אתה ועל מי את עף עכ"פ אהבתי יותר את ישראל והוא באמת הולך להגיע רחוק
יוחי
נכון
חן חן
30
חבל שלא בחרו את ישראל מאיר😪😒
חבל
אני חושב שחבל שלא בחרו ביצחק בוארון הוא מגיש עם הלב וידע לעמוד לצד הציבור החרדי אולי לא בחרו בו מראש כי הוא כבר טאלנט וותר טוב מכיכר השבת וברגע שהוא יכנס הוא יעשה להם בית ספר
המתעניין
29
רק ישראל בוז על יונתן
נודר נדר

