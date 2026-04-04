שלום לכם צופי 'כיכר השבת' - ברוכים הבאים לגמר הגדול של 'הטאלנט', תוכנית הריאליטי שמחפשת את המגיש הבא של 'כיכר השבת'.

אחרי דרך ארוכה של אודישנים, משימות, רבע גמר וחצי גמר - הגענו לרגע האמת. מתוך מאות מתמודדים שנרשמו, שלושה צלחו את הדרך הארוכה והמאתגרת והגיעו לגמר - ומתוכם, רק אחד יזכה במקום הראשון, ויהפוך ל'טאלנט' הבא של הציבור החרדי.

שלושת המתמודדים שהגיעו לשלב הגמר הם - ישראל מאיר, יצחק בוארון ויונתן לוי.

את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי הפאנל: ישי כהן - מגיש ופרשן 'כיכר השבת', אברהם קרויזר - אסטרטג ויועץ חרדי, שוקי סלומון - כוכב הרשת הגדול של המגזר החרדי.

בשלב הראשון של הגמר - שלב הפאנלים, כל אחד מהמתמודדים יתפוס את מקומו של המגיש וינהל במשך 4 דקות פאנל, בשידור חי, מול כל השופטים, על איזה נושא שהם יבחרו. אחרי הפאנל, השופטים יתנו את דעתם ויחלקו את הניקוד שלהם למתמודדים, בסיומו של השלב - אחד המתמודדים יודח ורק שניים יעלו לשלב הבא - שיכריע מי הזוכה הגדול.

בשלב השני והמכריע של הגמר - כל אחד מהשופטים ייתן משימה או שאלה לשני המתמודדים, והם יצטרכו בתוך דקה לעמוד במשימה או לענות על השאלה, והשופטים יתנו את הדירוג שלהם, עד להכרזה על המנצח של הערב.

צפו עכשיו בגמר הגדול בראשית הכתבה