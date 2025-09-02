"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

על רקע הרחבת הלחימה, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי קרא לתושבי עזה לנוע לאזור אל־מוואסי בדרום, שם תוגבר הסיוע ההומניטרי. לדבריו, הישארות בעיר מסכנת חיים. במקביל, קטאר מותחת ביקורת על ישראל בטענה כי היא דוחה הצעות חמאס להפסקת אש ושחרור חטופים ובוחרת בהסלמה.

במערכת החינוך החרדית נחשף מקרה חמור: כיתה שחצייה ספרדיות וחצייה אשכנזיות פוצלה לאחר שהורים אשכנזים סירבו לשלוח את בנותיהם לכיתה מעורבת. עו"ד יואב ללום תקף וטען כי הנהגת ש"ס עצמה פונה למוסדות אשכנזיים.

יוסף חדד חושף בבלגיה רופא ציין בטופס רפואי של ילדה יהודייה את המילה "יהודייה" תחת סעיף האלרגיות. המקרה נחשף ברקע החלטת בלגיה להכיר במדינה פלסטינית.

בזירה הביטחונית: כוחות אוגדה 99 והשב"כ חיסלו בעזה עשרות מחבלים, בהם אחמד אבו דף - סגן מפקד פלוגה בגדוד זייתון. חיל האוויר תקף מבנים צבאיים בשג'אעיה וזייתון ששימשו לתכנון טרור.

בזירה הבינלאומית: תקרית דיפלומטית בסין - נשיא סין שי ג'ינפינג הושיט יד לאשת ראש ממשלת מלזיה, אך היא סירבה ללחוץ אותה והסתפקה בקידה, בהתאם לכללי השריעה. הרגע המביך הופץ ברשתות.

מזג האוויר: מחר עלייה קלה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

