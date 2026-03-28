סבך הוויכוחים על חוק הגיוס, נדמה שקולו של תת אלוף (במיל') ראם עמינוח הוא קול שונה בעל פונטנצייאל גבוה להבנת ה"שטח" בין שני הצדדים. עמינוח, רואה חשבון במקצועו ומי ששימש כיועץ הכלכלי לרמטכ"ל, מחזיק בתואר ייחודי: "אני האדם היחיד על הגלובוס שגם חבר בפורום מטכ"ל וגם למד בישיבה חרדית תקופה", הוא אומר בראיון ל'כיכר השבת'.

מתוך הזווית הזו, הוא משרטט תמונה מטרידה של חוסר הבנה מצד הממסד הצבאי והפוליטי, ומציע תוכנית עבודה שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו.

"הפגיעה בייחוס – גזר דין מוות לגיוס"

עמינוח תוקף את הניסיון הפוליטי ליצור הפרדה בין "העילויים" לבין אלו שאינם לומדים. לדבריו, זו הטעות האסטרטגית הגדולה ביותר. "ברגע שאתה עושה הבחנה ואומר שהעילוי נשאר בישיבה והאחר הולך לצבא, אתה הופך את החרדי לובש המדים ל'סוג ב''. פגעת לו בייחוס, פגעת לו בשידוך המשפחתי, ובזה סגרת את הדלת. אף אחד לא יבוא למקום שפוגע לו במעמד החברתי".

לדבריו, הפוליטיקאים משני הצדדים משחקים משחק כדורגל על גב הציבור: "הם רוצים קולות אז הם אומרים 'גיוס', והם רוצים קואליציה אז הם אומרים לחרדים 'רק לא את העילויים'. זה לא עובד ככה".

"שחר כחול הוא מזיק לצבא"

אחת האמירות המפתיעות ביותר בראיון היא הביקורת החריפה של עמינוח על מסלולי הגיוס היוקרתיים לחרדים ביחידות הטכנולוגיות. "שחר כחול זה אסון. גם 'קודקוד' בעיניי זה רע", הוא קובע נחרצות.

הסיבה לכך כפולה:

מבחינה מבצעית: "הצבא חסר לוחמים, אבל יש לו עודף של פקידים וטכנאים. להביא חרדי בן 24 עם שני ילדים כטכנאי ב-9,000 ש"ח זה נזק לצבא, הוא מיותר שם".

מבחינה דתית: המסלולים הללו אינם מבודדים. החרדי מושפע מהסביבה הצבאית, והצבא נאלץ לבצע התאמות "קוסמטיות" שלא באמת שומרות על זהות הבחור.

החזון: בסיס שנראה כמו פונוביז'

עמינוח מציע פתרון רדיקלי: הקמת חטיבות חרדיות שהן אוטונומיה מוחלטת. "חרדי זה לא רק כשרות – זה תרבות", הוא מסביר. "חטיבת החשמונאים כיום לא מתאימה למיינסטרים החרדי. כדי שזה יעבוד, אני צריך בסיס שבו הסגל הוא חרדי, לא חרד"לי. אני צריך 4-5 בתי מדרש בתוך הבסיס, כי חסיד בעלז לא לומד כמו ליטאי".

החזון שלו כולל כניסה הדרגתית: "בהתחלה רק לומדים גמרא בבסיס. אחרי תקופה מתחילים שעה ביום אימון נשק, ואז שלוש שעות. החרדי ירגיש שם יותר בנוח מהחילוני, כי הוא רגיל למשמעת, הוא רגיל למדים (שחור-לבן) מגיל 13, והוא רגיל לחיות תחת מרות של תורה".

המטרה: שימור הריבונות היהודית

עבור עמינוח, הדיון הוא לא רק חברתי אלא קיומי. "הוויז שלי מחובר לשימור הריבונות היהודית בארץ ישראל שלא יהיה חורבן בית שלישי. האירוע הזה לא יכול לשרוד אם נמשיך ככה". הוא קורא לבטל את מנגנון ה"דיחוי" הכופה על אנשים להישאר בישיבה רק כדי לא להתגייס: "מי שלא לומד – שייצא לעבוד או להתגייס, אבל בתנאים ששומרים עליו כחרדי גמור".