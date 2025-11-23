כך נראית פגיעת כטב"ם קטלנית | פעוט חרדי נפטר מחצבת • צפו

כיכר השבת
"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • תקף בביירות את מספר 2 ב, על פי הערכות ופרסומים זרים, החיסול הצליח.
  • צה"ל ינקוט צעדים פיקודיים חריפים נגד קצינים בכירים בנוגע למחדלי השביעי באוקטובר.
  • חיסולים נוספים של בכירי בעזה, עשרות הרוגים ופצועים במתקפות.
  • פעוט בן שנה וחצי מת מחצבת, משרד הבריאות מדגיש את הצורך בחיסון.
  • חמישה נהגים עצורים, אלפים דו"חות, אכיפה מוגברת על קורקינטים. מבצע דרמטי במהלך השבוע האחרון.
  • נגידים התחייבו למיליוני שקלים לחיזוק הישיבות והכוללים בארץ. המסע להצלת קרן עולם התורה נמשך.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    טוסו להתחסן סכנת נפשות
    חצבת

