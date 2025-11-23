"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
כך נראית פגיעת כטב"ם קטלנית | פעוט חרדי נפטר מחצבת • צפו
צה"ל חיסל את מספר 2 בחיזבאללה | צה"ל ושב"כ חיסלו בכיר בחמאס | פעוט בן שנה וחצי נפטר מחצבת | אכיפה דרמטית בכבישים במהלך השבוע | דינר יוקרתי למען קרן עולם התורה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
