היום בכיכר | מה יהיה עם החום הכבד? והפגיעה במקום הקדוש • צפו

"היום בכיכר" - משה מנס מחליף את יוסי סרגובסקי ומביא את סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

הכותרות:

עולם התורה אבל על פטירתו של ראש ישיבת קול תורה, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצוק"ל. הלוויה הערב מסנהדריה להר המנוחות.

גל חום כבד נמשך עד סוף השבוע, עם זיהום אוויר ואובך מהרוחות בירדן. יחידות החילוץ מזהירים מפני טיולים וממליצים על מים וכובע.

תקיפה ישראלית חיסלה את אנס א-שריף ומוחמד קרייקע מערוץ אל-ג'זירה, פעילי חמאס עם גישה לחטופים.

אריה דרעי עורר סערה בדבריו לתלמידי ישיבה נגד השתמטות, אך סביבתו מכחישה וטוענת שדיבר על חשיבות לימוד תורה.

כתובת מחאה "יש שואה בעזה" רוססה בכותל, חשוד חרדי בן 27 נעצר. משפחתו טוענת לבעיה נפשית.

נהג מאעבלין נעצר במהירות מופרזת, רישיונו נפסל ורכבו נתפס. הוא מכחיש.