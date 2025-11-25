"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
תיעוד מרתיח: מתיישב חוטף אבן לפנים | אנשים מטפסים בהצפות על חוטי חשמל • צפו
פעוט נוסף נפטר מחצבת | מקרה תמותה ראשון משפעת השנה |בעבקות המתיחות - רוה"מ נפגש עם כ"ץ וזמיר בנפרד | אוקראינה מאשרת את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה | מהומות ענק נגד הנשיא בסוריה | מתיישב מהר חברון הותקף בפעם השניה באבנים | עשרות רכבים ובתים הוצפו | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפו
