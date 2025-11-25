כיכר השבת
תיעוד מרתיח: מתיישב חוטף אבן לפנים | אנשים מטפסים בהצפות על חוטי חשמל • צפו

פעוט נוסף נפטר מחצבת | מקרה תמותה ראשון משפעת השנה |בעבקות המתיחות - רוה"מ נפגש עם כ"ץ וזמיר בנפרד | אוקראינה מאשרת את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה | מהומות ענק נגד הנשיא בסוריה | מתיישב מהר חברון הותקף בפעם השניה באבנים | עשרות רכבים ובתים הוצפו | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפו

3תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • פעוט בן שנה וחצי מת מהחצבת, משרד הבריאות קורא להורים לחסן מיידית.

  • ילדה חרדית בת 10 ממודיעין עילית נפטרה מסיבוכי שפעת חריפה.

  • עימות חריף בצמרת: נפגש נפרד עם כ"ץ וזמיר בנפרד

  • אוקראינה מסכימה עקרונית למתווה שלום בתיווך אמריקני עם רוסיה, אך הלחימה נמשכת, ונרשמו תקיפות הדדיות בין המדינות.

  • מהומות בסוריה: ירי ופגיעות במפגינים עלאווים נגד הנשיא, בעקבות מתקפה בחומס.

  • מתיישב מהר חברון הותקף פעמיים באבנים בתוך יממה בלבד.

  • שיטפונות עזים פקדו את הארץ, רכבים ובתים הוצפו ברוב האזורים.

  • תיעוד קיצוני מתאילנד - הצפות של ארבעה מטרים מאלצות אנשים לנוע על חוטי חשמל.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    1
    אשכרה מחבל דפק לו אבן לפנים😱😔 איפה בן גביר
    אין משילות
    אל תפריע לו הוא עסוק בלצרוח על סמוטריץ וגברת בן עמי זה יותר חשוב מלדאוג לביטחון הלאומי 🙄🙄🙄
    ריקי
    איש מדהים ויקר יהודי עם לב חם שנותן את כל כולו לעם ישראל🇮🇱🇮🇱🇮🇱 דבר אחד בטוח פיו וליבו שווים. מצרך נדיר אצל פוליטיקאי!
    מעריץ של בן גביר

