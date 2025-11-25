החלק המכריע של הרמטכ"ל בשיקום חיזבאללה - והמשימה האחרונה

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", במהלך השנה האחרונה, מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בצפון, עסק רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה הייתם עלי טבטבאי בשיקום ארגון הטרור ובנייתו מחדש.

זו, על פי הדיווח, הייתה הסיבה המרכזית לחיסולו בתחילת השבוע בתקיפת צה"ל בדירת מסתור ברובע הדאחייה בביירות, במבצע שזכה לשם "בלאק פריידיי".

למי שהוגדר מספר 2 בארגון הטרור היו תפקידים רבים, אך ב"ג'ורנל" הדגישו את חשיבותו למאמצי חיזבאללה שלא להתפרק מנשק - על אף החלטת ממשלת לבנון בנושא, במסגרת הסכם הפסקת האש עם ישראל.

חיזבאללה פועל כל העת להברחת כלי נשק ובמקביל מנסה לגייס פעילים לשורותיו. טבטבאי תואר כמרכיב "מכריע" במאמצים הללו. בתור אחד הבכירים ביותר שנותרו בשורות הארגון לאחר שורת חיסולים במלחמה, הוא קיבל אחריות מרכזית על הפעילות הצבאית של חיזבאללה.

גורמים רשמיים בעולם הערבי סיפרו כי טבטבאי התמקד בחיזוק כוחות הארגון בדרום לבנון, דווקא במקום שבו חיזבאללה אמור להתפרק מנשק, והורה למחבלים לפעול בתאים קטנים - במטרה לשפר את סיכויי ההישרדות שלהם בעימות עתידי עם ישראל.

בנוסף, במהלך המלחמה ארגון הטרור איבד מלבד בכירים רבים גם יותר מ-2,500 פעילים חמושים שהשתתפו בלחימה בדרכים שונות. לפי גורמים רשמיים בישראל ובמדינות ערב, בזכות מאמציו של טבטבאי - וארגון הטרור הצליח להחליף את אלפי הפעילים שאבדו לו במלחמה.

משימתו האחרונה של טבטבאי, שבה עסק בזמן שחוסל, נוגעת גם היא באופן ישיר למאמצי השיקום של חיזבאללה: גורמים ערביים רשמיים סיפרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי הוא פעל להטמעת שיטה מערכתית חדשה בשורות הארגון - שלפיה מפקדי היחידות יכשירו מחליפים לעצמם, שיוכלו לתפוס את הפיקוד על היחידה במקרה שיחוסלו. המטרה של המהלך היא למנוע מצב שבו היחידות מאבדות את כשירותן ברגע שהמפקדים מחוסלים, כפי שקרה לארגון במהלך המלחמה.