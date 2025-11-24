ברקע החיסול הדרמטי של ישראל בלבנון, שר החוץ גדעון סער, קיים לפני זמן קצר (שני) פגישה עם שר החוץ של פרגוואי רובן רמירז לצקנו במשרד החוץ באסונסיון.

השניים נועדו תחילו לפגישה אישית ולאחר כן קיימו פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים וגם בהשתתפות שר ההגנה של פרגוואי אוסקר גונזלס. השרים חתמו בפגישתם על מזכר הבנות לקידום שת״פ ביטחוני בין המדינות.

לאחר מכן קיימו מסיבת עיתונאים משותפת, שם התייחס השר סער לחיסול בלבנון: ״העולם הוא מקום טוב יותר היום בלי עלי טבטבאי. רמטכ״ל צבא הטרור של חיזבאללה היה רוצח המונים עם דם אמריקאי וישראלי על הידיים. לארה״ב היה פרס של 5 מיליון דולר על ראשו. טבטבאי הוביל פעולות טרור נגד מדינת ישראל. לאחרונה הוא הוביל את מאמצי הבנייה מחדש של צבא הטרור של חיזבאללה".

עוד אמר סער: "פעולתנו אתמול, ופעולות צה״ל נגד חיזבאללה בכלל, אינה פגיעה בריבונות לבנון. עצם קיומו של חיזבאללה ככוח המזויין החזק ביותר בלבנון - היא הפגיעה בריבונות לבנון. כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו - לבנון תשאר תחת כיבוש איראני דה-פקטו".

"בשנה האחרונה", הבהיר שר החוץ: "מאז הפסקת האש, חיזבאללה פועל לשקם את כוחו ולהתחמש מחדש - לאחר המכות החזקות שחטף מישראל ב-2024. כל עוד חיזבאללה הוא הכוח הצבאי החזק ביותר בלבנון - לישראל אין ביטחון וללבנון אין עתיד".

לסיום הוא אמר: "אנחנו רוצים שממשלת לבנון תבצע את החלטתה ותפרק את חיזבאללה מנשקו. אבל האמת היא שהדבר הזה קורה באופן שולי ביותר, ולמעשה חיזבאללה מתחמש יותר מאשר הוא מפורק מנשקו״.