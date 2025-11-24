כיכר השבת
"כיבוש איראני"

סער הגיב לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה בדרום אמריקה: "העולם מקום טוב יותר"

שר החוץ סער ביקר היום בפרגוואי, שם אמר במסיבת העיתונאים: ״העולם הוא מקום טוב יותר בלי עלי טבטבאי. כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו - לבנון תשאר תחת כיבוש איראני דה-פקטו״ (חדשות בעולם)

סער היום בפרגוואי (צילום: משרד החוץ)

ברקע החיסול הדרמטי של ישראל ב, שר החוץ , קיים לפני זמן קצר (שני) פגישה עם שר החוץ של פרגוואי רובן רמירז לצקנו במשרד החוץ באסונסיון.

השניים נועדו תחילו לפגישה אישית ולאחר כן קיימו פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים וגם בהשתתפות שר ההגנה של פרגוואי אוסקר גונזלס. השרים חתמו בפגישתם על מזכר הבנות לקידום שת״פ ביטחוני בין המדינות.

לאחר מכן קיימו מסיבת עיתונאים משותפת, שם התייחס השר סער לחיסול בלבנון: ״העולם הוא מקום טוב יותר היום בלי עלי טבטבאי. רמטכ״ל צבא הטרור של היה רוצח המונים עם דם אמריקאי וישראלי על הידיים. לארה״ב היה פרס של 5 מיליון דולר על ראשו. טבטבאי הוביל פעולות טרור נגד מדינת ישראל. לאחרונה הוא הוביל את מאמצי הבנייה מחדש של צבא הטרור של חיזבאללה".

עוד אמר סער: "פעולתנו אתמול, ופעולות צה״ל נגד חיזבאללה בכלל, אינה פגיעה בריבונות לבנון. עצם קיומו של חיזבאללה ככוח המזויין החזק ביותר בלבנון - היא הפגיעה בריבונות לבנון. כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו - לבנון תשאר תחת כיבוש איראני דה-פקטו".

"בשנה האחרונה", הבהיר שר החוץ: "מאז הפסקת האש, חיזבאללה פועל לשקם את כוחו ולהתחמש מחדש - לאחר המכות החזקות שחטף מישראל ב-2024. כל עוד חיזבאללה הוא הכוח הצבאי החזק ביותר בלבנון - לישראל אין ביטחון וללבנון אין עתיד".

לסיום הוא אמר: "אנחנו רוצים שממשלת לבנון תבצע את החלטתה ותפרק את חיזבאללה מנשקו. אבל האמת היא שהדבר הזה קורה באופן שולי ביותר, ולמעשה חיזבאללה מתחמש יותר מאשר הוא מפורק מנשקו״.

