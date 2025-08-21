הפשיטה הישראלית בסוריה - והמטאור הבוהק בשמי יפן | היום בכיכר

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

כוחות חטיבת ההרים 810 פשטו אתמול על מספר מוצבי קומנדו של המשטר הסורי הישן במורדות החרמון בדרום סוריה. במהלך הפעולה נעצרו חשודים בהברחת נשק ללבנון, והוחרמו מעל 300 אמצעי לחימה. בצה"ל מציינים כי החטיבה תמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על תושבי הגולן וכל ניסיון הברחה יסתיים בחילוט ומעצר.

במקביל, אזרח ישראלי בן 35, סאלח אבו-חסיין, שהיה כלוא בלבנון כשנה, הושב היום לישראל דרך מעבר ראש הנקרה בסיוע הצלב האדום. הוא הועבר לבדיקות בבית החולים בנהריה ומצבו מוגדר יציב. נסיבות מעצרו בלבנון עדיין נבדקות.

שר החוץ גדעון סער נפגש בלוסאקה עם נשיא זמביה במסגרת ביקור מדיני ופתיחת שגרירות ישראל במדינה. סער הדגיש את הקשר בין המדינות המבוסס על ערכים ותנ"ך, והנשיא הזכיר כי תמונתו מהכותל המערבי תלויה בבית הנשיא כסמל לקשר המיוחד עם ישראל.

בזירה הפוליטית, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את ראש הממשלה נתניהו על "הקרבת החטופים למען הקואליציה" והמשיך לבקר את העברת הכספים לחמאס. בליכוד הגיבו, והמערכה סביב האחריות לאסון האחרון נמשכת.

ראש הממשלה נתניהו ציין בראיון ל"סקיי ניוז" כי ישראל על סף סיום המלחמה בעזה, והדגיש כי חיסול המעוז האחרון של חמאס חיוני לסיום הקרבות. לדבריו, המלחמה תסתיים אם חמאס יניח את נשקו וישחרר את החטופים, והוא תקף גם את ראש ממשלת אוסטרליה על כוונתו להכיר במדינה פלסטינית.

מזג האוויר נמשך בהתחממות הדרגתית, מעט מעל הממוצע לעונה. שבת וראשון צפויים להיות חמים יותר, אך הקיץ נמשך כסביר.

