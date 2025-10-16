כיכר השבת
היום בכיכר | הכותרות 

השם המרגש של בן הנרצח ותיעוד חריג משמחת תורה באיראן | צפו

הלילה הושבו לישראל גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש | אזרח חף מפשע נהרג בעקבות טעות בזיהוי | בכיר בשב"כ חשוד בפגיעה בבטחון המדינה | תיעוד של הקהילה היהודית חוגגת באיראן | יום חיסולו של יחיא סינוואר | תיעוד אחרי התחזית תיעוד אנטישמי מבלגיה ועוד | צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי בס"ד

הלילה הושבו לישראל גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש ז"ל.

סרגיי מתתוב, מהנדס ומשרת מילואים, הוא האזרח שנהרג אתמול בכביש 443 לאחר שנקלע לירי פלילי בין חמולות מהמגזר הערבי.

בכיר בשב"כ במילואים, ששימש כסגן ראש יחידה, צפוי לעמוד לדין בגין הדלפת מידע מסווג לעיתונאים ולשר מהליכוד.

הצצה נדירה מטהראן, בבית הכנסת המרכזי "יוסף אבאד" חגגו אתמול יהודי.

איראן את ההקפות השניות במוצאי חש שני של שמחת תורה.

רגע משמח ועצוב בו זמנית הבוקר נערכה שמחת הברית לבנו של הרב ישראל מצנר הי"ד, שנרצח בפיגוע בצומת רמות לפני כחודש.

היום לפני שנה בדיוק ישראל מחסלת את רב המרצחים יחיא סינוואר האיש ששלט ב

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר