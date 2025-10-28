'היום בכיכר' בהגשת יוסי עבדו מביא לכם את כל החדשות הגדולות של היום, הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
הכותרות:
- חמאס העביר את שרידי גופתו של החלל אופיר צרפתי שכבר הוחזר לפני כשנתיים. ישראל תגיב.
- רחפן צה״לי חשף, כי חמאס החביא את שרידי הגופה במטרה ואז קרא לנציגי הצלב האדום לגלות את הגופה.
- שינויים משמעותיים בנוסח חוק הגיוס, בהם הכרה רשמית בלומדי התורה, ומחיקת המונח גיוס בני ישיבות.
- מאות אלפים צפויים להגיע להפגנת המיליון בירושלים, במטרה למחות על ביזוי כבוד לומדי התורה, כביש 1 יחסם לתנועה.
- הרב יעקב עדס תוקף בחריפות את הציונות הדתית וטוען כי השירות בצבא גורם לחילון רחב וכפייה נגד בני תורה.
- אחרי הסערה שייצר העיתונאי עמית סגל, האב השכול חגי לובר יוצא להגנתו של שי גראוכר.
- הוועדה המייעצת לבחינת התחנה הצבאית גל"צ, הגישה את מסקנותיה לשר הביטחון, שאמור להכריע על עתיד התחנה.
