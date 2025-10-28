'היום בכיכר' | צפו חמאס החביא במכוון את גופתו של החלל החטוף | הרב עדס תוקף את הציונות הדתית | צפו רחפן צה"לי תיעד - חמאס החביא את שרידי גופתו של החלל אופיר צרפתי | הכרה רשמית בלומדי התורה - שינויים בנוסח חוק הגיוס | עצרת המיליון 2025 - מאות אלפים צפויים להגיע למחאה | הרב יעקב עדס תוקף - "הציונות הדתית ההוכחה למה לא ללכת לצבא" | אחרי הסערה - האב השכול חגי לובר יוצא להגנתו של שי גראוכר | שר הביטחון יכריע בימים הקרובים בעתיד התחנה הצבאית | צפו (היום בכיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 17:53