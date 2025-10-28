כיכר השבת
חמאס החביא במכוון את גופתו של החלל החטוף | הרב עדס תוקף את הציונות הדתית | צפו

רחפן צה"לי תיעד - חמאס החביא את שרידי גופתו של החלל אופיר צרפתי | הכרה רשמית בלומדי התורה - שינויים בנוסח חוק הגיוס | עצרת המיליון 2025 - מאות אלפים צפויים להגיע למחאה | הרב יעקב עדס תוקף - "הציונות הדתית ההוכחה למה לא ללכת לצבא" | אחרי הסערה - האב השכול חגי לובר יוצא להגנתו של שי גראוכר | שר הביטחון יכריע בימים הקרובים בעתיד התחנה הצבאית | צפו (היום בכיכר)

'היום בכיכר' בהגשת יוסי עבדו מביא לכם את כל החדשות הגדולות של היום, הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

הכותרות:

  • חמאס העביר את שרידי גופתו של החלל אופיר צרפתי שכבר הוחזר לפני כשנתיים. ישראל תגיב.
  • רחפן צה״לי חשף, כי חמאס החביא את שרידי הגופה במטרה ואז קרא לנציגי הצלב האדום לגלות את הגופה.
  • שינויים משמעותיים בנוסח חוק הגיוס, בהם הכרה רשמית בלומדי התורה, ומחיקת המונח גיוס בני ישיבות.
  • מאות אלפים צפויים להגיע להפגנת המיליון בירושלים, במטרה למחות על ביזוי כבוד לומדי התורה, כביש 1 יחסם לתנועה.
  • הרב יעקב עדס תוקף בחריפות את הציונות הדתית וטוען כי השירות בצבא גורם לחילון רחב וכפייה נגד בני תורה.
  • אחרי הסערה שייצר העיתונאי עמית סגל, האב השכול חגי לובר יוצא להגנתו של שי גראוכר.
  • הוועדה המייעצת לבחינת התחנה הצבאית גל"צ, הגישה את מסקנותיה לשר הביטחון, שאמור להכריע על עתיד התחנה.

