"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
"החטוף" השנוי במחלוקת משתחרר; הטירוף בצרפת שובר שיאים | צפו
הגרמ"ה הירש נתן אור ירוק להמשיך בדיונים על חוק הגיוס | נצחון למועמד האנטי ישראל בניו יורק - שליש מהיהודים תמכו | בחור הישיבה אריאל שמאי השתחרר מכלא 10 - ח"כ גפני שוחח איתו |רב מוכר ורעייתו נעצרו - חשד לזיוף מסמכים רפואיים | קנטאקי; מטוס מטען התרסק וגרם לנזק רב בגוף וברכוש - החקירה צפוייה להימשך שנתיים | פיגוע לאומני? תושב מערב צרפת דרס הולכי רגל וצעק "אללה אכבר" |מחזה נדיר - שתי עוזניות שחורות נצפו בשמורת גמלא | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (17%)
לא (83%)
0 תגובות