כיכר השבת
כותרות היום

"החטוף" השנוי במחלוקת משתחרר; הטירוף בצרפת שובר שיאים | צפו 

הגרמ"ה הירש נתן אור ירוק להמשיך בדיונים על חוק הגיוס | נצחון למועמד האנטי ישראל בניו יורק - שליש מהיהודים תמכו | בחור הישיבה אריאל שמאי השתחרר מכלא 10 - ח"כ גפני שוחח איתו |רב מוכר ורעייתו נעצרו - חשד לזיוף מסמכים רפואיים | קנטאקי; מטוס מטען התרסק וגרם לנזק רב בגוף וברכוש - החקירה צפוייה להימשך שנתיים | פיגוע לאומני? תושב מערב צרפת דרס הולכי רגל וצעק "אללה אכבר" |מחזה נדיר - שתי עוזניות שחורות נצפו בשמורת גמלא | צפו (היום בכיכר)

1תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • הגרמ"ה הירש הודיע לחברי הכנסת החרדיים שניתן להמשיך בדיונים על חוק הגיוס, הסעיפים הבעייתיים יטופלו בוועדה.
  • זוהראן ממדאני, המוסלמי והסוציאליסט הראשון לראשות ניו יורק, קיבל יותר ממיליון קולות; שליש מהיהודים בעיר תמכו בו.
  • החטוף השנוי במחלוקת, אריאל שמאי, משתחרר מוקדם מכלא 10; ח"כ משה גפני שוחח איתו והבטיח למנוע מעצרים נוספים ללומדי תורה.
  • רב מוכר במרכז ורעייתו נעצרו בחשד לזיוף מסמכים רפואיים לקבלת קצבאות 'ילד נכה', פגיעתם חמורה לאלו שבאמת צריכים תמיכה.
  • מטוס מטען בואינג בן 34 שנים התרסק בקנטקי, עלה בלהבות, הרג לפחות שבעה ופצע 11 נוספים, חקירה צפויה ארוכה.
  • נהג בן 35 בדרס בכוונה קהל הולכי רגל בצרפת, צעק "אללה אכבר", ארבעה במצב קשה, נפתחה חקירה בחשד לניסיון רצח.
  • שתי עוזניות שחורות נדירות נצפו בשמורת גמלא; אחת נלכדה, טופלה על ידי רשות הטבע והגנים והוחזרה לטבע.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (17%)

    לא (83%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    זה לא היה באואינג! זה היה מטס ישן מחברת McDonnell Douglas
    יצחק

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בהיום בכיכר:

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר