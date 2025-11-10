"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
שוב איראן מאיימת לשגר טילים על ישראל | פיצוצים קטלניים בהודו • צפו
צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון | נתניהו נפגש עם ג'ארד קושנר | הנשיא הרצוג נחת לראשונה בזמביה | שלושה חשודים נעצרו במהלך שוד | 28% מחולי סרטן ריאה לא מספיקים לקבל טיפול לפני פטירתם | חשד לאירועי טרור בניו-דלהי - 9 הרוגים | איראן מאיימת לשלוח 2,000 טילים לישראל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
