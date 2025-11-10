כיכר השבת
צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון | נתניהו נפגש עם ג'ארד קושנר | הנשיא הרצוג נחת לראשונה בזמביה | שלושה חשודים נעצרו במהלך שוד | 28% מחולי סרטן ריאה לא מספיקים לקבל טיפול לפני פטירתם | חשד לאירועי טרור בניו-דלהי - 9 הרוגים | איראן מאיימת לשלוח 2,000 טילים לישראל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • תוקף דרום לבנון, פוגע במבנים, רכבים ויעדים של חיזבאללה.
  • וקושנר דנים בפירוז ושחרור המחבלים הלכודים במנהרות.
  • הנשיא הרצוג נחת בזמביה, מטרת הביקור, חיזוק קשרי דיפלומטיה ופתיחת השגרירות מחדש.
  • שלושה חשודים מהפזורה הבדואית נעצרו במהלך שוד אלים בתחנת דלק בדרום.
  • 28% מחולי סרטן הריאה אינם מתחילים טיפול לפני פטירתם.
  • פיצוצים בניו דלהי סמוך למצודה האדומה, לפחות תשעה הרוגים ועשרים פצועים.
  • איראן מאיימת לשגר 2,000 טילים כדי להציף את ההגנה הישראלית.
  • מחר ירידה בטמפרטורות בישראל, וביום רביעי צפויה ירידה נוספת.
  • סטודנטים בג'נין זורקים שולחנות בזריזות כרואי למצטיינים.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

