כיכר השבת
כותרות היום • צפו

טירוף מה אנשים עושים בשביל תמונה | גולדקנופף עושה טעות וכולם מסתערים • צפו

יאיר לפיד נגד גולדקנופף | בהשתתפות רבנים מהציבור הספרדי החסידי והליטאי - עצרת ענק מחר בירושלים | מעמד קבלת פנים לאסירי עולם התורה אתמול | שופט אורתודוקסי בן 92 ינהל את משפטו של מדורו | צה"ל חיסל שני לוחמי חיזבאללה בשטח | בריסטה בלונדון הגיש ליהודי קפה עם עיטור צלב קרס ופוטר | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

1תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (62%)

    לא (38%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    אבל אם כבודו כבר משדר בכיכר השבת. זה לאחר צבא?
    יוסי כהן

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בהיום בכיכר:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר