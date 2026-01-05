"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
טירוף מה אנשים עושים בשביל תמונה | גולדקנופף עושה טעות וכולם מסתערים • צפו
יאיר לפיד נגד גולדקנופף | בהשתתפות רבנים מהציבור הספרדי החסידי והליטאי - עצרת ענק מחר בירושלים | מעמד קבלת פנים לאסירי עולם התורה אתמול | שופט אורתודוקסי בן 92 ינהל את משפטו של מדורו | צה"ל חיסל שני לוחמי חיזבאללה בשטח | בריסטה בלונדון הגיש ליהודי קפה עם עיטור צלב קרס ופוטר | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (62%)
לא (38%)
0 תגובות