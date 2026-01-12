כותרות היום • צפו הצלה או חורבן? הדו-קרב המהפכני על חוק הגיוס | הח"כ הערבי קורא למרי אזרחי הצעת חוק לביטול מרמה והפרת אמונים | הנשיא טראמפ בעניין איראן; "בוחנים אופציות חזקות" | עשרות חרדים קיצונים ניסו לפרוץ לכנס של חטיבת חשמונאים | כוחות צה"ל ושב"כ עצרו את המחבל שירה אתמול לעבר חיילי צה"ל | בעקבות רצח נער בן 15 בנצרת - איימן עודה קורא למרי אזרחי | הגאון רבי יהושע אייכנשטיין תוקף את המדינה בישיבת 'מאור התלמוד' | הדו-קרב על מתווה הגיוס של הרב לייבל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:30