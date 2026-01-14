"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תיעוד: עובר באדום מלא מול המשטרה | ישראליות בנגב? "אנו קודם כל פלסטינים" • צפו
ארה"ב החלה בפינוי אנשיה מהמזרח התיכון | מאמצי החיפוש אחר הנער הנעדר נמשכים | כוח חטיבה 7 חיסל 6 מחבלים | הנהג הדורס מההפגנה שוחרר לגמרי | רק 6% מהחברה הבדואית מגדירים עצמם כיהודים | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
