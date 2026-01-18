כותרות היום • צפו ניסה לעשות סלטה מעל רכב נוסע - כך זה נגמר | העיר נשרפת "אל תחכו לרגע האחרון - תברחו עכשיו" • צפו מזכיר הממשלה בהצהרה; "חוק הגיוס יעלה בעוד שבועיים" | עימות חריף בין סמוטריץ' ואמסלם בישיבת הממשלה נתניהו הוציא אותם | "אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר" ירדן ביבס בפוסט מטלטל | בשיבה טובה: הלך לעולמו הצדיק רבי חיים אילוז זצ"ל | רשת האינטרנט באיראן חוזרת לפעול | מספר ענק של חייבי גיוס שלא התייצבו - הרוב לא חרדים | שריפת ענק בצ'ילה - מצב חירום הוכרז במדינה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:51