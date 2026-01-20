"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
אלימות חסרת תקדים: חרדים תוקפים חרדים | כשהראש לא עובד - כל הגוף סובל • צפו
במהלך המחאה - צעיר חרדי נדרס | תיעוד מחריד - מפגינים דוחפים אדם מתחת לגלגלי רכב | בנו של ח"כ אזולאי הותקף באלימות | מעצרן של המטפלות מירושלים הוארך | שר הביטחון "ישראל במוכנות מלאה" |הנשיא טראמפ פרסם; תמונות ערוכות של גרינדלנד וקנדה בצבעי ארה"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
