"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
קולות המלחמה מתגברים | טירוף: מהגרים תוקפים בסכינים - כך זה נגמר • צפו
לקראת תקיפה באיראן? כוחות ארה"ב בתרגיל נרחב | טרגדיה בבני ברק - תינוק בן חצי שנה איבד את הכרתו במעון ונפטר |באדיבות עיירית הרצליה - פוד-טראקים בשבת | לראשונה - טקס לזיכרון השואה במדינה מוסלמית | אניטשמיות - חסידי לעלוב הותקפו בפולין | רעידת אדמה בפוליטיקה הבריטית - מהן ההשפעות עלינו? | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות