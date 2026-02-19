"היום בכיכר" - והיום נריה סעדיה עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
ישראל וקטאר במועצת השלום של טראמפ ופסיקת בג"ץ על הסמינרים | צפו
תכנון ארה"ב להקמת בסיס בעזה | טראמפ קטאר וישראל בכינוס השלום | ריקול למוצר מטורקיה | בג"ץ בהוראה לשר המשפטים | רשת החינוך 'בית יעקב' תוכרז כעוסק ותפסיק להנות מההטבות | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיר) צפו
