כותרת היום טראמפ בולם את ישראל | תיעודים מהרעידת אדמה קטלנית בפיליפינים • צפו טראמפ בלם את התקיפות באיראן; הלחימה בלבנון נמשכת | תיעודים מהמערכה: תקיפות, יירוטים ונפילות | לפיד תוקף את המערכה ותומך בבנט כי הוא צעיר | דרעי מציב אולטימטום סביב חוק יסוד לימוד תורה | מכתב מפתיע מלבנון: תודה לצה"ל על הלחימה בחיזבאללה | רעידת אדמה קטלנית בפיליפינים: הרוגים ומאות פצועים | מחר: התחממות קלה וחם מהרגיל לעונה | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:58