"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
תיעוד: אברך תקף בלשית | קבוצת דתיים נתקעו בכפר ערבי, זה נגמר בחגיגה • צפו
אלימות משטרתית דווקא בהפגנות חרדים? | המשטרה פרסמה תיעוד תקיפת בלשית בידי אברך | טראמפ חתם על מזכר הבנות עם איראן | מתקפת כטב"מים חסרת תקדים על מוסקבה | סער מנתק קשר עם שרת החוץ האירופית | בג"ץ דורש תשובות בפרשת מבקר המדינה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות