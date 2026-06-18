כותרות היום בכיכר תיעוד: אברך תקף בלשית | קבוצת דתיים נתקעו בכפר ערבי, זה נגמר בחגיגה • צפו אלימות משטרתית דווקא בהפגנות חרדים? | המשטרה פרסמה תיעוד תקיפת בלשית בידי אברך | טראמפ חתם על מזכר הבנות עם איראן | מתקפת כטב"מים חסרת תקדים על מוסקבה | סער מנתק קשר עם שרת החוץ האירופית | בג"ץ דורש תשובות בפרשת מבקר המדינה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:55