כיכר השבת
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תיעוד: אברך תקף בלשית | קבוצת דתיים נתקעו בכפר ערבי, זה נגמר בחגיגה • צפו

אלימות משטרתית דווקא בהפגנות חרדים? | המשטרה פרסמה תיעוד תקיפת בלשית בידי אברך | טראמפ חתם על מזכר הבנות עם איראן | מתקפת כטב"מים חסרת תקדים על מוסקבה | סער מנתק קשר עם שרת החוץ האירופית | בג"ץ דורש תשובות בפרשת מבקר המדינה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתבנימין נתניהוצה"למשטרהחרדיםאיראןדונלד טראמפיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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