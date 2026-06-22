"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
נהג האוטובוס במודיעין עילית נחשד כמחבל | נתניהו: "לצה"ל יש חופש פעולה" • צפו
התקדמות במגעים עם איראן; ואנס חושף פרטים חדשים | נתניהו: לצה"ל חופש פעולה מלא בדרום לבנון | יוזמת מחאה חדשה סביב מעצרי בני הישיבות | דרעי וגפני חוסמים את החקיקה הממשלתית | שיבושים בתחב"צ במודיעין עילית | מרדף דרמטי הסתיים במעצר רוכב טרקטורון | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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