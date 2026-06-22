כותרות היום בכיכר נהג האוטובוס במודיעין עילית נחשד כמחבל | נתניהו: "לצה"ל יש חופש פעולה" • צפו התקדמות במגעים עם איראן; ואנס חושף פרטים חדשים | נתניהו: לצה"ל חופש פעולה מלא בדרום לבנון | יוזמת מחאה חדשה סביב מעצרי בני הישיבות | דרעי וגפני חוסמים את החקיקה הממשלתית | שיבושים בתחב"צ במודיעין עילית | מרדף דרמטי הסתיים במעצר רוכב טרקטורון | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:12