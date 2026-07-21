"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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החיילים החרדים פתחו בשירה ספונטנית | מי טרפד את חוק הגיוס? • צפו
מי טרפד את חוק הגיוס? הקרב בין לשכת נתניהו להנהגה החרדית מחריף | טראמפ מקדם מהלך מדיני חדש מול לבנון | ניסיון ההתנקשות בבן גביר סוכל | לוחמי "נצח יהודה" מסיימים פרק נוסף של לחימה בצפון | הצצה לתוכנית "כיפות שחורות" שתשודר הערב | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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