כותרות היום בכיכר החיילים החרדים פתחו בשירה ספונטנית | מי טרפד את חוק הגיוס? • צפו מי טרפד את חוק הגיוס? הקרב בין לשכת נתניהו להנהגה החרדית מחריף | טראמפ מקדם מהלך מדיני חדש מול לבנון | ניסיון ההתנקשות בבן גביר סוכל | לוחמי "נצח יהודה" מסיימים פרק נוסף של לחימה בצפון | הצצה לתוכנית "כיפות שחורות" שתשודר הערב | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:49