סערה פוליטית וציבורית מטלטלת את בני ברק: חברי מועצת העיר ובכירי עיריית בני ברק יצאו אתמול (רביעי) לימי חופשה והשתלמות בעיר נצרת. הצעד, שזכה לפרסום רב בקרב תושבי העיר, עורר גל של ביקורת חריפה ותהיות קשות בקרב תושבים התוהים על פשר העיתוי והבזבוז התקציבי.

בעיריית בני ברק מיהרו להדוף את הביקורת ודחו בתוקף את הטענות על "נופש". לטענתם, מדובר בהשתלמות מקצועית בלבד. "מדובר בנוהל מקובל בכל העיריות", מסרו גורמים בעירייה, "ומה שמותר בכל העיריות - מותר גם לעיריית בני ברק".

חצי מיליון ש"ח בשיא הגירעון

אלא שמאחורי הניסיונות להרגיע את השטח, נחשפים נתונים מדאיגים. גורמים בעירייה מעריכים כי עלות ההשתלמות בנצרת עומדת על כחצי מיליון ש"ח. סכום עתק זה צפוי להעיק משמעותית על קופת העירייה, שנמצאת באחת התקופות הקשות בתולדותיה ומציגה גירעון מצטבר של עשרות מיליוני ש"ח - סכום שבעבר הוביל כמעט באופן מיידי למינוי ועדה קרואה לעיר.

תושבים רבים תוהים כיצד מרשה לעצמה הנהלת העיר להוציא סכום כה עצום על ימי עיון פנימיים, בזמן שהדבר בא באופן ישיר על חשבון השירות לתושב וההשקעה בתשתיות המוזנחות של העיר. העיתוי של ההשתלמות, בתקופה בה העירייה מתמודדת עם אתגרים תקציביים חריפים, מעורר תמיהה רבה בקרב הציבור.

התירוץ ההלכתי: מימון מהסוכנות היהודית

כדי להצדיק את ההוצאה, שלפו בעיריית בני ברק תירוץ לפיו הושג מימון חיצוני מגורמים שונים, בהם ארגון 'נקודה' וארגון הג'וינט, הפועלים באמצעות הסוכנות היהודית. מה שמעניין ומעלה תמיהה קשה הוא איך הנציגים הליטאיים בעיריית בני ברק, שמו פס על הוראת הגאון רבי דב לנדו, שהורה לא לקחת תקציבים מהמוסדות הלאומיים ופתאום פה כן מותר.

אחד התושבים אף תהה בפני 'כיכר השבת': "האם יש דין אחד לבכירי עיריית בני ברק לבין פשוטי העם? הכפילות הנראית לעין מעוררת ביקורת חריפה בקרב תושבים המקפידים על הוראות גדולי ישראל בכל תחומי החיים, אז איך פה לא שמעו להוראה של הגר"ד לנדו?".

האופוזיציה נשארה בבית

מעבר לחששות התקציביים וההלכתיים, מתברר כי בניגוד למקובל ברשויות מקומיות אחרות בהן מוזמנים כלל חברי המועצה לימי עיון, בבני ברק בחרו "לשכוח" את חברי האופוזיציה. חברי המועצה, שלמה אלבוים ויעקב וידר, לא הוזמנו לקחת חלק בהשתלמות בנצרת ונשארו לעקוב אחר הנעשה מהבית.

הדבר מעורר תמיהה נוספת: אם אכן מדובר בהשתלמות מקצועית חיונית לתפקוד העירייה, מדוע לא הוזמנו כלל חברי המועצה? האם מדובר בהשתלמות או במעשה פוליטי שנועד להדיר את האופוזיציה?

כך או כך, "חופשת ההשתלמות" של הבכירים ממשיכה להסעיר את העיר. התושבים, שנאלצים להתמודד עם שירותים עירוניים לקויים ותשתיות מוזנחות, מביעים תסכול רב מההוצאה הכבדה. כל שנותר לתושבים לקוות הוא שאותם בכירים אכן ינפשו, יאגרו כוחות, ויחזרו לפעול למען העיר ותושביה בכוחות חדשים - ובעיקר, שיישמו את הלקחים שלמדו לטובת השירות לתושב.

'כיכר השבת' פנה אל עיריית בני ברק כדי לקבל את תגובתה הרשמית, אך למרבה הצער התגובה הייתה: "אין תגובה".