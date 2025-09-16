הפרק העשירי של חיים באיז"י עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם אורחים ותיקים, שבאו עם מסרים חדשים שכדאי להפנים…

הרב מאיר גיא פיניאן, מרצה להעצמה אישית, בראיון מרתק על מודל מעניין לקבלת החלטות (מודל S.M.A.R.T), ומסכם לנו את הדרך הנכונה לקבל על עצמנו קבלות טובות לשנה החדשה, באופן שנוכל באמת ליישם אותם.

"במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש" - כולנו מכירים את הפירוש הפשוט והמוכר. אבל האם יש עומק נוסף בדברי חז"ל הללו? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

איך לחיות את הרגע? ד"ר מיכאל אבולעפיה בראיון מאלף על השיטות החדשות בטיפול, שיטות שמכוונות אותנו לחיות 'כאן ועכשיו', לחיות את המשמעות של הרגע בו אנחנו נוכחים.

הארה מפרשת השבוע - "ובחרת בחיים…למען תחיה" - מה משמעות הכפילות הזו? הרי ברור שנחיה אם נבחר בחיים. צפו בפירושו הנפלא של הרש"ר הירש

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

תיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז