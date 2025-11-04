כיכר השבת
זאת השליחות שלי

מה גרם לאיש ההייטק המצליח לעזוב הכל ולפתוח גלידריה?

ראיון עם משה שרון - סופר, מרצה ומכשיר מטפלים, על ארבעת הסימנים לזיהוי השליחות שלנו בעולם: כאב, כמיהה, כשרון, וכשלון | הארה מפרשת השבוע - מה באמת גרם לשרה להכחיש שהיא צחקה |מה לעשות כשאנחנו חושדים שהילד שלנו לוקח דברים שאינם שלו? התשובות שלכם | ניכר בכיסו - כלכלת המשפחה עם היועץ משה קרויזר | פרק נוסף של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם לא רק את הראש, אלא גם את הלב • צפו 

משה שרון -  סופר, מרצה ומכשיר מטפלים מסביר בראיון מרתק שלכל אדם יש שליחות ייחודית בעולם, בנוסף לקיום תורה ומצוות. הוא מסביר כיצד אדם יכול לזהות את שליחותו באמצעות ארבעה סימנים, שכולם מתחילים באות כ': כאב (מה מפריע לי בעולם), כמיהה (מה מדליק אותי ומשמח אותי לעסוק בו), כישרון (במה אני מוכשר) וכישלון (התמודדות או טראומה אישית המספקת הבנה והכנה לשליחות). שרון מדגיש כי השליחות קשורה תמיד לנתינה לאחרים, ולא למטרת קריירה אישית בלבד, ומשתף דוגמאות אישיות וסיפורים על אנשים שמצאו את דרכם המקצועית באמצעות סימנים אלו.

הארה מ - מדוע כיחשה שרה, ולא הודתה שהיא צחקה? משל נפלא של 'אור החיים' הקדוש עונה על השאלה בצורה מקורית.

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר - מה עושים כשאנחנו חושדים שאחד הילדים שלנו לוקח דברים שאינם שלו? וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּיסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחיים באיז"י:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר