מה גרם לאיש ההייטק המצליח לעזוב הכל ולפתוח גלידריה?

משה שרון - סופר, מרצה ומכשיר מטפלים מסביר בראיון מרתק שלכל אדם יש שליחות ייחודית בעולם, בנוסף לקיום תורה ומצוות. הוא מסביר כיצד אדם יכול לזהות את שליחותו באמצעות ארבעה סימנים, שכולם מתחילים באות כ': כאב (מה מפריע לי בעולם), כמיהה (מה מדליק אותי ומשמח אותי לעסוק בו), כישרון (במה אני מוכשר) וכישלון (התמודדות או טראומה אישית המספקת הבנה והכנה לשליחות). שרון מדגיש כי השליחות קשורה תמיד לנתינה לאחרים, ולא למטרת קריירה אישית בלבד, ומשתף דוגמאות אישיות וסיפורים על אנשים שמצאו את דרכם המקצועית באמצעות סימנים אלו.

הארה מפרשת השבוע - מדוע כיחשה שרה, ולא הודתה שהיא צחקה? משל נפלא של 'אור החיים' הקדוש עונה על השאלה בצורה מקורית. התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר - מה עושים כשאנחנו חושדים שאחד הילדים שלנו לוקח דברים שאינם שלו? וכמובן - שאלה שבועית חדשה. 'ניכּר בכּיסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר. "תמשיך ללכת, יש עוד בית כנסת בהמשך" הרב אסף רצון | 09:13 צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי... קרדיטים: כתיבה והגשה: הרב אסף רצון הפקה: אשר רוט בימוי: אבי לודמיר צילום: למי עזוז, שמואל אריה עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה