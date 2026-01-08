"למה הורדת את הכובע?" הטעות הקריטית של ההורים אחרי הפגישה

בפרק החדש של חיים באיז"י , זכיתי לאחר שוב את הרב משה רבי, והפעם לא רק לפינה קצרה כבכל שבוע, אלא לראיון עומק על תקופת השידוכים, ותפקידם של ההורים בתקופה זו.

עולם השידוכים מזמן לא מעט התרגשות, אך עבור משפחות רבות הוא הופך לשדה מוקשים של מתחים סביב שאלת הסמכות והבחירה. בראיון שנערך באולפן, הרב משה רבי, העוסק בקידום נוער ובייעוץ משפחתי, הציף את "הפיל שבחדר": הקושי של הורים לקבל חתן או כלה שאינם תואמים את הציפיות שלהם.

כשהאינטואיציה הופכת למכשול

הקושי מתחיל לעיתים קרובות כבר בשלב ההצעה. "מציעים הצעה, הבחור ירא שמיים ונפלא, אבל פתאום להורה זה 'לא בא טוב בעין'", מסביר הרב רבי. במקרים כאלה, הורים עלולים להעביר שדרים של חוסר שביעות רצון, מה שיוצר אצל הבחור או הבחורה קונפליקט פנימי עמוק.

לדבריו, בחורים רבים בוחרים להוריד הצעה רק כדי "לא להסתבך" עם ההורים, או לחילופין, מתמרמרים על ההתערבות שחודרת למקום האישי ביותר שלהם. "נוצר בלאגן מתמשך," הוא מזהיר. "אם השידוך התחיל בטונים כאלה, הקושי עלול ללוות את בני הזוג גם בהמשך".

הסכנה: "נישואין של ריצוי"

הרב רבי מצביע על תופעה כואבת של בחורים בעלי אופי עדין שמתחתנים רק כדי לרצות את הוריהם. "האבא מרגיש טוב, הוא בטוח שהוא הצליח להשיג את הכלה בסגנון שלו, אבל הבן שלו לא באמת שם," הוא אומר.

הוא מדמה זאת להורים שמתעקשים על ישיבה מסוימת רק כדי שיוכלו להתגאות בה בבית הכנסת, בעוד שהיא אינה מתאימה לנפש הילד. "בסוף אנחנו רואים אנשים שפשוט שורדים את הנישואין שלהם," הוא מוסיף בכאב.

כללי הברזל להורים: עשה ואל תעשה

כדי למנוע חיכוכים מיותרים ולבנות קשר בריא בתקופת השידוכים, מציע הרב רבי מספר כללים מעשיים:

תיאום ציפיות מראש: לפני שמתחילים, על האבא לשאול את בנו: "עד כמה אתה רוצה שאני אהיה מעורב? איפה עובר הגבול שלך?". זהו בסיס מצוין שנותן לבחור תחושת שליטה בבחירותיו.

להאיר ולא לכפות: אם ההורה מזהה בעיה, עליו להאיר את תשומת ליבו של הילד ("שמת לב לנקודה הזו?") במקום לקבוע עובדות.

מרחב נשימה אחרי פגישה: כשבחור חוזר מפגישה, הוא זקוק לשקט. במקום "לחפור" בפרטים טכניים או להעיר הערות על לבוש, יש לתת לו לשתף בקצב שלו. ככל שננבור פחות, הוא ישתף יותר.

בירור החיבור הרגשי: אסור להפעיל מניפולציות כדי לגרום לבחור להגיד "כן" רק בגלל ייחוס המשפחה או לחץ חברתי. "התכונה של גבר ואישה היא חיבור. אם אין חיבור, אסור להמשיך הלאה".

להתייעץ עם הרב הנכון

בסיום דבריו, מדגיש הרב רבי את חשיבות הליווי הרוחני. הוא ממליץ שהבחור יתייעץ עם רב שמכיר אותו אישית, ולא שהאבא ישאל את הרב שלו על הילד. "חשוב שזה יהיה מישהו עם ראש על הכתפיים שיוכל לבחון את העניין לעומק ולתת לבחור ביטחון".

"תקופת השידוכים צריכה להיות חוויה נעימה ומרגשת," מסכם הרב רבי. "עלינו כהורים לוודא שאנחנו מעורבים ותומכים, אך לא הופכים למכשול בדרך לבניית ביתם של ילדינו".