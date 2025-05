יוגורט GO תנובה מרחיבה את סידרת מוצרי GO המועשרים בחלבון לראשונה: יוגורט GO לבן ו-GO לבן בנגיעת ווניל בגביע רחב | עיצוב הגביע הרחב ומרקם היוגורט מאפשרים שילוב נוח של תוספות שונות כגון אגוזים, גרעינים ופירות לפי הטעם (חדשות האוכל)