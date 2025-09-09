נורדיק מיסט מבית קוקה-קולה משיק לראשונה סודה בפחית

Nørdic MistMist (נורדיק מיסט), מבית קוקה-קולה בישראל, ממשיך להתרחב ומשיק מארזי רביעיית סודה בפחית בנפח 250 מ"ל.

הפחיות החדשות מצטרפות למגוון מארזי הפחיות של המותג, הכולל את סדרת הסודה בטעמים- לימון, תפוח נענע, והן את סדרת המשקאות המוגזים בטעמי פירות- לימונדה, תפוח ואפרסק, זירו אפרסק וזירו פירות יער למון גראס. אלו יצטרפו למגוון האריזות האישיות של המותג בבקבוקי הזכוכית.

מוצרי נורדיק מיסט הם פיתוח ייחודי שהותאם לחיך הישראלי, עם גיזוז חזק וטעמים מרעננים האהובים במיוחד על הצרכן המקומי.

כל מוצרי נורדיק מיסט נמכרים בכשרות המהודרת של הרב לנדא והרב רוזנבלט.