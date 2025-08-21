האם מותר לתת 'טיפ' לנכרי?

בדף שלנו אומרת הגמרא בשם ר' יהודה שאסור ליתן לעובדי כוכבים מתנת חנם. ובשו"ת באר משה נשאל האם מותר לתת "טיפ" לנהג מונית גוי, או שיש בזה איסור של "לא תחנם" כמו שאומרת הגמרא. וכתב שמותר לתת וכמו שכתב השו"ע לגבי שכינו או מכירו, שכיון שגם הגוי עשה לו טובה או יעשה לו טובה, זה נחשב כמכירה ולא כמתנה, והביא ראיה מתוספות בעירובין שכתבו שגוי המתלווה ליהודי פעם אחת בדרך כבר נחשב למכירו, ממילא אותו הדבר בנהג מונית שליווה אותו בנסיעה, אז הוא נחשב כבר כמכירו, ולכן המתנה שנותן לו נחשבת למכירה ומותרת.

והוסיף שישנה גם סברא נוספת של דרכי שלום, כי במקום שזה מקובל לתת טיפ, אם הנהג לא יקבל, יש חשש שהוא יפרסם בין נהגי המוניות שהיהודים לא נותנים, ואז יסרבו לקחת יהודים לנסיעות, ויצא מזה נזק לכלל הציבור.

גם בשו"ת קנין תורה כתב שמותר ליתן טיפ לנכרי שעשה אצלו מלאכה, ושזה לא נחשב כמתנה אלא כתוספת על השכר, והוסיף שהוא שמע שכשהרב יואל מסאטמר היה נוסע במונית, הוא היה מצוה שיתנו לנהג תוספת של טיפ .